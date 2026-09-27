Френският външен министър: Военните средства за Саудитска Арабия ще бъдат "стриктно отбранителни"

Френските военни средства, които предстои да бъдат изпратени в Саудитска Арабия, ще бъдат "стриктно отбранителни" и задачата им ще е да защитават износа на петрол през Червено море. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред телевизия "France 2".

Преди дни френският президент Еманюел Макрон обяви изпращането на "войници, радари и отбранителни системи, които "да защитават" основния саудитски терминал за износ на суров петрол на Червено море - Янбу, който е обект на атаки от страна на йеменските бунтовници хуси. Целта на тази стъпка е да се намали цената на горивата.

На въпрос има ли опасност хутите да приемат французите като участваща във военните действия страна, Баро отговори: "В никакъв случай. Това е стриктно отбранителна мярка", пше БТА.

"Предоставяме отбранителни средства. От началото на войната в Иран разположихме военни средства, за да браним нашите съюзници и партньори. Имало ли е момент, в който да сме били смятани за воюваща страна? Никога", подчерта той, напомняйки за операциите за защита на въздушното пространство на Обединените арабски емирства от ирански дронове.

Мащабът на средствата, които ще бъдат предоставени, ще зависи "от нуждите, които Саудитска Арабия ще заяви, от собствените ни способности и от развитието на ситуацията", допълни той.

Министърът отговори доста общо на въпроса дали в парламента ще има дебати, за каквито настояват редица политически фигури, относно ангажирането на френски сили в разгара на конфликта между Саудитското кралство и подкрепяните от Иран бунтовници.