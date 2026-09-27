Арестуваха деветима сърби за военни престъпления в Косово

Деветима сърби, заподозрени във военни престъпления, бяха арестувани в Северно Косово. Операцията е проведена на територията на община Зубин Поток от Дирекцията за разследване на военни престъпления към косовската полиция под ръководството на Специалната прокуратура на страната.

Арестите са извършени в рамките на операцията „Досие 23", съобщава новинарският портал "Коха". Те са пряко свързани с изчезването и убийството на 23 албанци от района на Митровица и Сърбица на 19 април 1999 г. по време на войната в Косово.

Електронното издание на косовския вестник „Газета Експрес" съобщава за реакция на т.нар. Служба за Косово към сръбското правителство, според която полицейската акция е свързана с „прогонването на сърби". От службата са съобщили, че са се свързали със семействата на арестуваните, за да може на „нашите хора да бъде осигурена правна защита". Според Белград арестите са „отмъщение срещу сърбите" и опит за „пренасочване на общественото мнение" от новината за осъдителните присъди срещу бивши лидери на Армията за освобождение на Косово в Хага.

Операцията е свързана със случая, известен като „Групата на интелектуалците", отбелязва „Газета Експрес".

В началото на септември косовските власти арестуваха едно лице в северната косовска община Зубин поток по подозрение във военни престъпления.

Миналия месец в три села в Зубин поток бяха намерени останките на най-малко 23 души, загинали по време на войната в Косово (1998-1999 г.), припомня „Коха диторе". Във връзка с този случай се разследват други три лица, които са заподозрени във военни престъпления срещу цивилно население и които към момента са в предварителен арест.

На 19 септември след направен ДНК анализ, беше потвърдено, че тленните останки на три жертви, открити в масови гробове в Зубин Поток, принадлежат на членове на „Групата на интелектуалците".

Предполага се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което е бивша сръбска област. Войната приключи през 1999 г. след въздушни удари на НАТО срещу СР Югославия, които доведоха до изтеглянето на сръбските войски от областта. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, която Белград не признава. Двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.

Според Червения кръст, цитиран от „Коха диторе", безследно изчезнали след войната в Косово са над 1600 души, повечето от които етнически албанци.