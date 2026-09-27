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Русия порази централата на най-големия мобилен оператор в Украйна - "Киевстар". Централният офис на компанията в Киев е бил поразен, но няма жертви.

Това съобщи пред местни медии самата компания на фона на продължаващи руски атаки срещу украински центрове за данни и комуникационна инфраструктура.

Според Руското министерство е ударен център за обработка на данни на "Киевстар" - една от най-големите компании, предоставящи мобилни услуги и високоскоростен интернет за украинските въоръжени сили.

Министерство заяви също, че руските сили са нанесли удар и по център за данни на компания "Водафон Украйна" - втория по големина мобилен оператор в страната. Агенция Ройтерс отбелязва, че от "Водафон Украйна" не са отговорили на молбата й за коментар.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия два пъти е нанесла удар по център за данни в Киев тази сутрин, при което са били ранени две деца и един пълнолетен, пише БТА.

През изминалата седмица Москва атакува също центрове за данни на украински интернет доставчици, което доведе до прекъсване на услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района, съобщи украинското Министерство на цифровата трансформация.