Германия потърси Лавров след 4 г. мълчание, за да не остави Москва на Тръмп (Обзор)

20-минутният разговор не минал ползотворно

Европа не бива да остава извън разговора с Русия, докато Вашингтон е в активна комуникация с Москва. Така германският външен министър Йохан Вадефул обясни основните си мотиви за срещата с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

“Не искам ние, европейците, да оставим диалога с Русия изцяло на американците. Затова проведох този разговор”, обясни Вадефул пред германската ZDF.

Германецът уточни, че 20-минутният разговор с Лавров и делегацията му е бил уговорен благодарение на

посредничество от трети страни:

“Бях потърсен от много колеги от други държави и ми беше казано, че Русия е готова за разговор. Германия иска мир. Европа иска мир. Светът иска мир. И затова почувствах, че сега е подходящият момент. Деескалацията е необходима - преди всичко, разбира се, в Украйна”. Според него Москва “трябва да демонстрира дали наистина желае мир”.

По-рано Вадефул приветства поканата на Тръмп към руския президент Владимир Путин за срещата на Г-20 в Маями през декември. Германецът определи участието на Путин като възможност да се провери дали Москва реално е готова за сериозни преговори. Той обаче подчерта, че за да има такива преговори изобщо, трябва да има и прекратяване на огъня.

По време на срещата Лавров и Вадефул обсъдили евентуалното възстановяване на износа на зърно през Черно море. За Берлин въпросът има значение не само в контекста на Украйна и Русия, но и за продоволствената сигурност на други държави. “Страна като Египет се нуждае от това спешно. Има опасност от глад”, подчерта Вадефул.

Той не пропусна да обсъди с Лавров и отношенията между Берлин и Москва, които се влошиха рязко, след като Германия обвини Русия в участие в саботаж с дронове. През септември отломки от дрон бяха открити близо до военна авиобаза на Бундесвера във Вунсторф, а през август дронове, превозващи експлозиви, бяха открити близо до украински военнотранспортен самолет в Лайпциг.

След двата инцидента Германия обяви затварянето на руското консулство в Бон и Руския дом в Берлин. Москва от своя страна затвори германското консулство в Санкт Петербург и офисите на Гьоте-институт. А пред Лавров Вадефул отбелязал, че случаят от Лайпциг е “преминал допустимата граница”.

Очевидно първият разговор на външните министри на двете страни от януари 2022 г. не е минал особено ползотворно. Докато Вадефул посочи, че “съществуват фундаментални различия в мненията” им с Лавров, руснакът беше малко по-директен. По думите на Лавров Вадефул прочел текст, който “напълно възпроизвежда” това, което Германия заявява ежедневно.

“Не научих нищо ново от него”,

коментира той. “Подтекстът, знаете ли, беше: “Дойдох при вас, благоволих да се свържа с вас”, коментира още Лавров за германския си колега.

След срещата украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че е разговарял с Вадефул. Той благодари на германския си колега, че е предал на Москва “твърдите и съгласувани позиции” на Киев - искането за край на войната и предупреждението срещу нови враждебни действия срещу Европа. Двамата са обсъдили и следващи стъпки за постигане на примирие, засилване на натиска върху Русия и помощта за Украйна преди зимата.

По време на 20-минутния разговор руската делегация оставила на бюрото на Вадефул доклад от 21 страници, представен като доказателство за “фалшифицирането на събитията в Буча”. Документът беше публикуван от говорителката на руското външно Мария Захарова. Според руския опозиционен телеграм канал ASTRA цитираните свидетелства от окупирани райони не съдържат конкретни разкази за убийства, а предимно общи твърдения. ASTRA освен това е публикувала преди много разкази на очевидци за насилието в Буча от страна на руските военни.

