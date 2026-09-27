Петима арестувани на Острова за тероризъм край военна база, ползвана от САЩ за войната в Иран (Обзор)

Петима мъже бяха арестувани в неделя по подозрение за подготовка на терористичен акт край RAF Fairford във Великобритания - базата на Кралските военновъздушни сили, съобщи Би Би Си.

В един от трите микробуса на задържаните били открити годни за употреба запалителни устройства и химикали, обявиха от британската полиция. Мащабната операция започнала малко след полунощ местно време, след като местен жител забелязал трите бели микробуса и мъже, които се държали подозрително край тях, и подал сигнал на телефона за спешни случаи.

Когато властите пристигнали на място, те задържали петимата мъже в района на Уелфорд, близо до базата. Според информация на “Дейли мейл” мъжете били седнали на пътя, голи до кръста и с белезници на ръцете. Изданието отбелязва, че това може да е било предпазна мярка, ако полицаите са подозирали, че мъжете носят жилетки с експлозиви, но властите не са потвърдили тази информация. След арестите на място е бил изпратен робот за обезвреждане на взривни устройства.

Петимата мъже първо били задържани по подозрение за нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие са арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт. Около 85 домакинства в района бяха евакуирани като предпазна мярка, докато сапьорите проверяваха бусовете, а наред с това е поставен и 400-метров кордон. От полицията увериха, че операцията е под контрол, но разследването продължава.

RAF Fairford е използвана от американските ВВС за операции от Европа. Тя има особено значение на фона на войната в Иран, тъй като от базата са извършвани операции срещу ирански обекти. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е заплашвал Великобритания заради RAF Fairford, но британските власти не са посочили връзка между задържаните и Иран или друга чужда държава.

