Иларио Мартела вярваше в "българската следа" в атентата срещу папата до края на живота си

Два месеца преди да почине, бившият съдия-следовател представи отново версията си в италианския Сенат

Иларио Мартела си отиде на 24 септември - само четири дни преди да навърши 92 години. Бившият съдия-следовател, превърнал се в един от най-важните и спорни свидетели на най-тъмните италиански загадки от годините на студената война, почина в болницата в Чивита Кастелана, където беше приет за изследвания. До последно той не се беше отказал от своята версия за атентата срещу Йоан Павел II и за т.нар. българска следа. Само два месеца преди смъртта си на 28 юли Мартела беше в Сената. На 91 години той за последен път говори публично за разследването, което беше белязало професионалния му живот - представяше първия том на книгата на разследващия журналист Джан Паоло Пелицаро за Емануела Орланди, Мирела Грегори и неговото разследване на атентата срещу папата.

Това последно появяване има почти символично значение, защото Мартела беше не просто съдия, работил по едно от най-известните дела в Италия. Именно неговото разследване превърна “българската следа” в

централна хипотеза за покушението срещу Йоан Павел II

И макар че десетилетия по-късно тя не се превърна в съдебно установена истина, самият Мартела никога не я изостави. Напротив, с времето започна да я вижда като част от много по-голяма международна операция, в която според него са се преплели българските и съветските служби, а по-късно и източногерманската Щази.

Моментът след покушението срещу Йоан Павел II СНИМКА: РАИ

На 13 май 1981 г. Мехмет Али Агджа стреля по папа Йоан Павел II на площад “Свети Петър”. Турчинът от “Сивите вълци” беше арестуван, но за италианското правосъдие много бързо възникна въпросът дали той е действал сам. Разследването започна да гледа отвъд непосредствения извършител към евентуалните организатори и към международния контекст на покушението. Мартела, който от 1978 до 1990 г. е съдия-следовател в Рим, поема разследването на атентата. Постепенно вниманието му се насочва към България. В центъра се оказва Сергей Антонов, представител на авиокомпания “Балкан” в Рим, когото италианското разследване свързва с българските тайни служби. Наред с него в делото се появяват имената на Тодор Айвазов и Желю Василев, както и на турския бизнесмен Бекир Челенк. Според следствената версия, разработвана от Мартела, Агджа не е бил сам, а зад атентата е съществувала организация, свързана с българските служби и по-широко - със съветския блок.

На 25 ноември 1982 г. Антонов е арестуван. Именно този момент по-късно Мартела ще посочи като повратен. Според неговата реконструкция арестът е предизвикал сериозна тревога в българските служби, защото съществувала опасност процесът да доведе до официално обвинение не само срещу отделни българи, а срещу България и СССР като държави, свързани с покушението срещу папата. Тази интерпретация е в основата на последвалата му теза за международна операция за отклоняване на вниманието.

Важна част от историята обаче е и съдебният резултат. “Българската следа” никога не получава окончателно потвърждение в съда. Сергей Антонов и останалите подсъдими са оправдани поради недостатъчни доказателства през 1986 г. Именно това трябва да се има предвид, когато се говори за наследството на Мартела - неговата версия остава влиятелна следствена и историческа хипотеза, но

не е съдебно установено, че българските служби или СССР са поръчали атентата

За Мартела обаче делото не приключва с оправдателната присъда. Той продължава да смята, че Агджа не е действал сам и че зад него стои структура от Източния блок. През 2011 г. публикува книгата “13 май 1981: три изстрела срещу папата”, в която се връща към разследването и към връзките, които според него водят към българските служби. Особено показателно е, че още в тази книга Мартела включва отделна част за изчезванията на Емануела Орланди и Мирела Грегори.

Така две на пръв поглед различни истории започват да се събират в една и съща картина. На 7 май 1983 г. изчезва Мирела Грегори, а на 22 юни същата година изчезва Емануела Орланди. И двете момичета изчезват в момент, когато следствието около атентата срещу папата все още е изключително чувствително, а за Мартела това не е случайност.

Корицата на книгата на Мартела за Емануела Орланди с цитат на думи на Стефан Марков Петков, висш български служител: "Трябва да мълчиш, в противен случай трупът на Емануела ще бъде хвърлен на площад "Свети Петър" и ти, Али Агджа, ще бъдеш убит".

В неговата интерпретация двете отвличания са част от операция за отклоняване на общественото и медийното внимание от “българската следа”. Той говори за “разсейване” на общественото внимание и за операция, която трябва да направи така, че въпросът за възможната роля на България и Източния блок в атентата да бъде изместен от центъра на вниманието. През 2024 г., когато беше изслушан от парламентарната комисия за Орланди и Грегори, Мартела отново потвърди тази теза.

Тогава той вече говори не просто за “българска”, а за “червена” следа - България, СССР и Щази. Според неговата реконструкция именно източногерманските служби участвали в операцията по дезинформация. Тук се появява един от най-важните елементи в късната му версия: документите на Щази, станали достъпни след падането на Желязната завеса.

В книгата си от 2024 г. “Емануела Орланди. Международен заговор. Истината, която никой досега не е разказал за най-мрачната загадка в италианската история” Мартела развива именно тази теза. Според него случаите “Орланди” и “Грегори” не са отделни престъпления, а части от една операция, организирана, за да бъде отклонено вниманието от разследването на атентата срещу папата. Той се позовава на документи от архивите на Щази и на реконструкция на връзките между източногерманските, българските и съветските служби.

В интервю за в. “Кориере дела сера” през 2024 г. Мартела формулира тезата си още по-пряко. Според него между атентата от 1981 г. и изчезванията през 1983 г. съществува “абсолютна взаимозависимост”. Той твърди, че арестът на Антонов е предизвикал реакция сред българските служби и че тогава се е родила секретна договореност между ръководителя на българските служби и министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов и ръководителя на Щази Ерих Милке. В неговата версия целта била да се създаде операция за масово отвличане на вниманието чрез случаите с Грегори и Орланди.

Това е мястото, където историята на Мартела преминава от съдебна в историко-разузнавателна реконструкция. Той вече не говори само за конкретни извършители, а за

механизъм на студената война, в който тайните служби използват дезинформация,

фалшиви следи и контролирано насочване на общественото внимание.

За Мартела тази версия остава жива до края. През юни 2024 г. той застава пред парламентарната комисия за Орланди и Грегори и повтаря, че двете момичета са били “пожертвани” заради държавни интереси и че зад отвличанията според него стои Щази.

Последната глава идва през 2026 г. Книгата на журналиста Джан Паоло Пелицаро “1983. Мирела Грегори, Емануела Орланди и разследването на съдия Мартела за атентата срещу папата” събира огромен документален материал за двете изчезвания и за работата на Мартела. Издателството “Балдини Кастолди” я представя като мащабно изследване, основано на стотици хиляди италиански и чуждестранни документи, част от които непубликувани, създадено под надзора на самия Мартела.

На 28 юли Пелицаро представя първия том в Сената. До него е самият Мартела. Това се оказва последната публична поява на човека, който никога не се отказа от убеждението си, че зад атентата стои по-голяма мрежа от комунистически тайни служби.

ИЛАРИО МАРТЕЛА

Корицата на книгата на Мартела за Емануела Орланди с цитат на Стефан Марков Петков, висш български служител: “Трябва да мълчиш, в противен случай трупът на Емануела ще бъде хвърлен на площад “Свети Петър” и ти, Али Агджа, ще бъдеш убит”.