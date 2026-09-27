Тръмп за петимата задържани: Искаха да нанесат сериозни щети на нашата база

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Петимата мъже, арестувани днес от британската полиция в близост до база, използвана от американските военни в Западна Англия, са възнамерявали да нанесат "сериозни щети". Това каза американският президент Доналд Тръмп.

По думите му заподозрените са били в полезрението на САЩ "отдавна".

"Ние ги разследвахме. Те искаха да нанесат сериозни щети на нашата база, а съвместната работа с британците протече наистина успешно", каза Тръмп пред журналисти при пристигането си в Чикаго за турнир по голф.

Мъжете са били задържани в близост до базата. При операцията са открити три микробуса, за които се предполага, че може да са съдържали взривни устройства. На кадри от ареста петимата се виждат с белезници и без горни дрехи. Според публикацията това може да означава, че полицаите са проверявали и за наличие на самоубийствени жилетки.

RAF Fairford е база на американските военновъздушни сили във Великобритания, използвана за операции на САЩ от Европа. Според информацията базата е била използвана и при американски удари по ирански ракетни обекти.

зи нощ в малките часове жител на село Уелфорд подава сигнал до полицията за три подозрителни бели микробуса, които се движат към военновъздушната база RAF Fairford. Базата се използва активно от ВВС на САЩ за мисии в Близкия изток.

Тази нощ въоръжените полицейски части спрели превозните средства и задържали петима мъже. Първоначално те са арестувани по Закона за взривните вещества, но впоследствие спецслужбите ги пренасочват под арест по подозрение в подготовка на терористичен акт.

Обявен е „сериозен инцидент". Около микробусите е отцепен 400-метров радиус на сигурност. Полицията евакуира 85 домакинства от близкото село, като хората са настанени в местен спортен център.

На място пристигат военни сапьори, които използват дистанционно управляван робот, за да изследват вътрешността на трите буса за наличие на експлозиви.