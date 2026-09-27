Лидерът на "Хизбула": Израел не успя да пречупи съпротивата ни

Израел не успя да пречупи съпротивата на "Хизбула" - това заяви водачът на ливанската групировка Наим Касем. Речта му бе излъчена по телевизията по повод годишнината от убийството на лидера Хасан Насралла преди две години.

"Те не успяха да постигнат целите си да пречупят съпротивата, да сложат край на съществуването й и да затвърдят израелската окупация" на Южен Ливан, заяви Касем пред хиляди свои привърженици, събрали се да почетат паметта на Насралла в деня на годишнината от убийството му от Израел през 2024 г., пише БТА.

Хиляди поддръжници на групировката, носещи знамена на "Хизбула" и портрети на Насралла, се стекоха край мавзолея на бившия си лидер в южните предградия на Бейрут - бастион на движението, подложен на израелски бомбардировки по време на войната през 2024 г., а после и при следващия конфликт, започнал в началото на март 2026 г.

Насралла беше убит при израелски въздушен удар в южните предградия на Бейрут във войната, която "Хизбула" предизвика с действията си в подкрепа на палестинското движение "Хамас" в Газа. Хашем Сафиедин, определен за негов приемник, беше убит при друг израелски удар няколко дни по-късно. Привържениците на "Хизбула" почетоха днес и него.