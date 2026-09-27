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Ива Михайлова: Полиция влиза без заповед за обиск, дронове летят над къщата ми

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Ива Михайлова КАДЪР: БНТ

"Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник"

Това казва македонската българка Ива Михайлова, която е сериозно пострадала след катастрофа, но  Скопие отказва да я прати на лечение в България. Тя е обвинена в престъпление, като процесът срещу нея в Кочани продължава утре с изслушване на вещи лица, изготвили експертизи по случая.

23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай. При катастрофата Ива също е пострадала. Заради висящото дело тя има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Лечение там обаче не може да ѝ бъде осигурено.

„Утре се надявам процесът да продължи справедливо. До момента не смятам, че е било справедливо, но се надявам утре да се обърнат нещата. Моите вещи лица ще покажат своите експертизи, които твърдят противоположното на това от прокуратурата. Аз изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат.

Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник", каза Ива Михайлова пред NOVA.

Ива Михайлова КАДЪР: БНТ

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