Трима са загинали при нови руски удари в Украйна

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Трима са загинали при руски въздушни удари и атаки с дронове срещу украински градове.

Един човек е загинал в столицата Киев при експлозия на боен дрон, четирима души са ранени, съобщи областната военна администрация. Дронове са се взривили в различни части на града. При атака в Бровари, близо до Киев, е бил поразен и повреден голям склад, пише БТА.

Две жени загинаха при удари с авиационни бомби по град Суми, Североизточна Украйна. Една от жертвите е 16-годишно момиче, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров. Петима души са били ранени.

Само ден по-рано при руски въздушен удар по Суми загинаха двама души.