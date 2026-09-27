Сърбия отново не допусна в страната д-р Янев - представлявал заплаха за националната сигурност

За втори път в рамките на няколко месеца сръбските власти не са допуснали в страната д-р Валентин Янев от Научния институт „Западни покрайнини".

Този път поводът за пътуването му е бил личен, но на границата отново му е връчен документ за забрана за влизане.

Като основание е посочен член 8, според който Янев представлява заплаха и повишен риск за националната сигурност на Сърбия, съобщава БНТ.

Янев е изготвил доклад от близо 30 страници, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мина „Караманица" край Босилеград, която след десетилетия рудодобив днес е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив.

В доклада на Янев има изследвания на водите и почвите около Босилеград, правени в лаборатории както в София, така и в Белград. Като лекар той е описал и данните от анализа на здравословното състояние на хората в района до 2020 година, когато мината е работила.