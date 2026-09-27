Израел отне акредитацията на нидерландски дипломати заради търговско ембарго

Израел официално отне дипломатическия статут и акредитацията на нидерландските дипломати, които работят в представителството на Нидерландия в Рамала (Западния бряг). Мярката е директен отговор на решението на Хага да наложи пълна забрана за внос на продукти от израелските селища на окупирания Западен бряг.

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви, че нидерландските дипломати трябва да върнат своите дипломатически документи в 7-дневен срок. След изтичането му всички техни привилегии и имунитети на израелска територия ще бъдат прекратени.

Решението на нидерландското правителство за търговско ембарго бе обявено първоначално през юли 2026 г. и влезе в сила на 22 септември 2026 г., след като Районният съд в Хага отхвърли правните възражения срещу него. Наредбата налага пълна забрана за внос и търговия с компании от незаконните според международното право израелски селища.

Йерусалим разглежда икономическите мерки на Нидерландия като враждебен акт. Тъй като дипломатите в Рамала координират дейността си с палестинската власт, но разчитат на израелски акредитации за пребиваване и придвижване, Израел използва това като лост за дипломатическо наказание.