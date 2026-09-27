Пътнически самолет кацна аварийно в Лисабон заради запалила се батерия на пасажер

Самолет на "Луфтханза" от Франкфурт на Майн за Лисабон кацна аварийно в Лион заради запалена външна батерия на пасажер.

LH 1170 излита от Франкфурт в събота вечерта в 20:47 ч. Flightradar24 показва, че самолетът първоначално набира височина. Над Швейцария обаче започва бързо да се снишава. В 21:55 ч. пилотите приземяват самолета в Лион.

В отговор на запитване от RTL, говорител на Lufthansa обясни ексклузивно:

„На 26 септември батерията на пътник се запали в района на седалка на полет LH1170 на Lufthansa от Франкфурт до Лисабон."

Кабинният екипаж незабавно е закрепил устройството в специално предназначена за безопасност литиева чанта. „От съображения за безопасност, екипажът в пилотската кабина е решил да се пренасочи към Лион и е обявил аварийно кацане, за да осигури приоритет."

Според Lufthansa на борда на самолета е имало 198 пътници и шестима членове на екипажа. След кацане в Лион всички пътници са били откарани в хотели. „Пътниците са били преназначени за алтернативни полети за 27 септември, за да продължат пътуването си до Лисабон.", съобщава ARD.

Lufthansa съжалява за „ситуацията и произтичащото от нея прекъсване на пътуването на нашите пътници", но подчертава: „Безопасността на нашите пътници и екипажи винаги е основен приоритет на Lufthansa."?

Пътните батерии са реална опасност в самолетите от години. Малките устройства могат да прегреят или дори да се запалят, просто като се заклещят между седалките. Дори недостатъчно тествани устройства, внесени от чужбина, които не са преминали проверки за безопасност, представляват значителни рискове. Ето защо екипажите преминават ежегодно обучение за справяне с пожари на борда. Всеки стюард трябва да гаси пожар веднъж годишно в макети или реплики на самолети.

Ако на борда бъде открит пожар, стюардесите незабавно следват установена процедура На борда има само ограничен брой пожарогасители и пожарът може да се разпространи неконтролируемо в рамките на минути.

Lufthansa забрани използване на батерии по време на полети от 15 януари 2026 г. Устройствата не могат да се използват нито за зареждане на смартфон, нито самите устройства могат да се зареждат.

Освен това, на всеки пътник е разрешено максимум две преносими батерии. А устройства с капацитет от 100 Wh или повече трябва да бъдат декларирани предварително на авиокомпанията.