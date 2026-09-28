Крал Чарлз III искал да говори с изследователя, държан в изолация от съпругата си, но тя отказала

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Крал Чарлз III се е опитал да се свърже с най-великият жив изследовател сър Ранулф Файнс, но е бил възпрепятстван от съпругата му, съобщава "Дейли мейл". Монархът бил „много загрижен" за състоянието на 82-годишния си приятел, който страда от Паркинсон и от повече от две години не се е появявал публично.

Съдбата на учения предизвиква все по-голяма тревога сред негови приятели и близки. Според публикации той е бил местен в различни домове за грижи, като на някои е бил настаняван под чуждо име.

Сред хората, които се опитват да разберат къде се намира прочутият изследовател и какво е състоянието му, са приключенците Беър Грилс и Бен Фогъл, както и редица негови дългогодишни приятели.

Според информация, цитирана от британски медии, Антон Бауринг, който участва заедно с Файнс в експедицията Transglobe между 1979 и 1982 г., се свързал с частния секретар на краля, за да го информира, че неговият приятел се намира в „много лошо състояние".

Впоследствие Бауринг бил потърсен от тогавашния кралски адютант на Чарлз. По думите му монархът бил „много загрижен" и изразил желание да помогне.

Представителят на краля се опитал да разбере как Чарлз може да се свърже лично с Файнс. На посредник, който предварително бил изпратил писмо с въпрос как кралят може да достигне до своя приятел, бил предоставен телефонен номер на съпругата на изследователя Луиз Милингтън-Коутс.

Според публикация на „Телеграф" тя реагирала остро, след като разбрала, че номерът ѝ е бил предоставен без нейно разрешение.

Твърди се, че Милингтън-Коутс заплашила посредника с адвокат и полиция и му казала да „се отдръпне", като заявила, че действията му са причинили на съпруга ѝ „огромен стрес".

По-късно Бауринг получил съобщение, в което съпругата на Файнс заявила: „Ще си сменя телефонния номер заради теб!!!".

Сър Ранулф Файнс е сред най-известните британски изследователи. През годините той поставя множество рекорди и участва в едни от най-екстремните експедиции.

Сред постиженията му са седем маратона на седем континента в рамките на седем дни. На 65-годишна възраст той изкачва Еверест - четири години след като преживява инфаркт.

През последните години обаче животът му се е променил драстично.

Според публикуваните твърдения от 2024 г. той е бил настаняван в поредица от домове за грижи. Съобщава се още, че на някои места е използвано различно име.

Британският регулатор Care Inspectorate е стигнал до заключение, че Файнс е бил незаконно лишен от свободата си, според информацията, цитирана в публикациите.

Същевременно негови близки твърдят, че от началото на тази година вече не знаят къде точно се намира той.

Файнс се жени за Луиз Милингтън-Коутс през 2005 г., малко повече от година след смъртта на първата му съпруга.

Неговият доведен син Александър Милингтън-Коутс, който е в конфликт с майка си, твърди, че с времето тя е станала все по-доминираща в отношенията си с Файнс.

По думите на близки на изследователя той преди време е споделял, че никога не му е било позволявано да бъде далеч от съпругата си за повече от 24 часа.

През 2024 г. тя е получила пълномощно да взема решения от негово име, според медийните публикации.

Съобщава се още, че в миналото приятели са можели да посещават Файнс, но при условие че подписват споразумения за поверителност.

Според твърдения, приписвани на Милингтън-Коутс, крал Чарлз не харесвал съпруга ѝ, а кралица Камила изпращала хеликоптери над дома им, за да ги дразни. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Доведеният син на Файнс Александър заяви миналата седмица, че не е успял да убеди две полицейски служби да разследват изчезването на известния изследовател.

Междувременно подкрепата за семейството му нараства. Приключенците Беър Грилс и Бен Фогъл са сред известните личности, които призовават за действия.

Стартирана е и кампания за набиране на средства за правна помощ. Даренията вече са надхвърлили 15 000 британски лири.

Сред приятелите на Файнс е и сър Робин Нокс-Джонстън - първият човек, обиколил сам и без прекъсване света с ветроходна лодка.

„Последните новини, че той е преместван от един дом в друг и не му е позволено да вижда приятелите си, представляват лишаване от едно основно човешко право", заявява Нокс-Джонстън.

Бившият британски министър в сянка по здравеопазването и социалните грижи Деймиън Хиндс призова за проверка на евентуални пропуски от страна на институциите, отговорни за надзора.

Особено внимание е насочено към Office of the Public Guardian — британския орган, който има надзорна роля при пълномощните и защитата на хора, които не могат сами да вземат определени решения.

Случаят предизвика сериозна тревога сред приятелите и близките на сър Ранулф Файнс, които настояват да получат яснота относно неговото местонахождение, здравословно състояние и условията, при които се полагат грижите за него.