Израел уби командир на "Хамас", държал заложници

Израелската армия е ликвидирала жител на Газа, участвал в отвличането на израелци на 7 октомври 2023 г., както и командир на "Хамас", държал заложници в анклава по време на войната. Това съобщиха ДПА и БТА.

Сахер Сакр е загинал вчера при израелски въздушен удар в централната част на ивицата Газа, потвърдиха и от болницата "Ал Акса" в Газа. При удара са ранени още трима души. Представители на палестинската въоръжена групировка "Хамас" също потвърдиха, че Сакр е участвал в отвличането на заложници преди близо три години.

Израелската армия посочи, че той е участвал в отвличането на двама израелци на 7 октомври 2023 г. Според израелските военни той е участвал в планирането на нови атаки и е бил ликвидиран, "за да се премахне заплахата, която е представлявал".

При отделен удар в северната част на ивицата Газа преди дни израелската армия съобщи, че е убила командир на "Хамас", държал заложници в анклава. В съвместно изявление армията и службата за вътрешно разузнаване "Шин Бет" заявиха, че е участвал в държането в плен на деветима заложници по време на войната в Газа.

Официално споразумението за прекратяване на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., но израелските удари продължават. Наскоро Израел засили въздушните, като заяви, че взема на прицел и ликвидира високопоставени членове на "Хамас".

На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" и членове на други екстремистки групировки убиха около 1200 души в Израел и отвлякоха над 250 души, които отведоха като заложници в Газа. Безпрецедентната атака постави началото на войната в Газа. Оттогава в ивицата са загинали над 74 000 палестинци според контролираното от "Хамас" здравно министерство на анклава.