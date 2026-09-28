Мина избухна до демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея

Сухопътна мина е избухнала до демилитаризираната зона, разделяща Северна и Южна Корея. Военното командване на силите на ООН и на въоръжените сили на Южна Корея започнаха съвместно разследване, съобщи Общото командване на силите на Южна Корея. Опозицията в страната призова за повече прозрачност относно произхода на взривното устройство, пишат Ройтерс и БТА.

Взривът е бил на 21 септември. Районът е бил претърсен от разследващ екип от 40 души, а проучванията на армията продължават. Депутати настояват за повече информация, тъй като има опасения, че мината може и да е севернокорейска

Трима южнокорейски военнослужещи бяха ранени при експлозия в понеделник, докато разчистваха патрулен път в западния сектор на демилитаризираната зона – силно укрепен район, граничещ със Северна Корея. Южнокорейският президент И Дже-мьон посочи, че експлозията е била причинена от сухопътна мина.

Тези и други взривове представляват постоянна опасност в района около демилитаризираната зона, където останали от миналото взривни устройства и изоставени мини често нараняват военнослужещи и от двете страни.

Севернокорейските сили възобновиха укрепителните дейности близо до границата през март тази година. Те включваха залагането на мини и построяването на огради, съобщиха южнокорейски медии.