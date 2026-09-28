Южна Корея иска извинение от Украйна

Сеул иска извинение и обяснение защо Украйна е разкрила прехвърлянето на севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Сеул обвинява украинската страна и че е отрекла за съществуването на договореност трансферът да остане конфиденциален.

„Президентството изразява силно съжаление за едностранното разгласяване от страна на Украйна и за нейното неистинно изявление, че не е съществувало споразумение за неразкриване (на трансфера)“, се казва в съобщението, разпространено в неделя, пишат "Ройтерс" и БТА.

Южнокорейското правителство ще разгледа допълнителни мерки по случая, ако е необходимо. Президенството на Южна Корея заявява още, че Украйна многократно е обсъждала със Сеул трансфера на пленници по различни канали и е поискала конфиденциалност с аргумента, че публичното оповестяване на това би предизвикало вътрешна критика за това, че Киев се отказва от възможността да замени военнопленниците за украински.

Южна Корея се е съгласила да запази трансфера в тайна от съображения за сигурност и по дипломатически и хуманитарни причини, включително безопасността на пленниците и техните семейства. Според южнокорейското президентство обаче Украйна е разкрила трансфера в обръщението на президента Володимир Зеленски пред Общото събрание на ООН без достатъчно предварителни консултации, след което е отрекла съществуването на каквото и да било споразумение за конфиденциалност.

В изявлението се казва още, че отричането на договореността от украинска страна сериозно е навредило на доверието между двете правителства и може да засегне двустранните отношения.

Миналата седмица Зеленски каза пред Общото събрание на ООН, че Украйна е прехвърлила наскоро в Южна Корея двама заловени севернокорейски войници, сражаващи се на страната на Русия. Те са били пленени през януари 2025 г. в руската Курска област и са били първите заловени севернокорейци след изпращането на военнослужещи от Пхенян в подкрепа на Русия.

Преди няколко дни самият президент на Южна Корея изрази недоволство от разкриването на информацията. „Не знам защо украинската страна наруши споразумението и оповести случая, но това е достойно за съжаление“, подчерта южнокорейският президент.

Според опозиционен южнокорейски депутат Сеул и Киев са обсъждали прехвърлянето на двамата войници, след като те изразили желание да бъдат изпратени в Южна Корея.

Това става в момент, в който Южна Корея подкрепя усилията за възобновяване на диалога със Северна Корея, а американският президент Доналд Тръмп отново изрази готовност за контакти с Пхенян.