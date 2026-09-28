Ученици от цяла Румъния отиват на училище, облечени в черно в знак на протест

Хиляди ученици от цяла Румъния организират днес мащабна протестна акция, предават местните медии. Те ще се явят в класните стаи, облечени изцяло в черни дрехи. Проявата е израз на несъгласие срещу нов законопроект, който предвижда въвеждането на задължителни училищни униформи.

Протестът се организира от Националния ученически съвет - официалната институционална структура, която представлява интересите и защитава правата на всички ученици в предучилищното и средното образование в страната. От организацията посочват, че черното облекло символизира несъгласието им с налагането на униформи без широк консенсус и съобразяване с мнението на самите ученици и техните родители.

Оспорваният нормативен акт вече премина през първата фаза на законодателния процес, след като бе приет от Сената (горната камара на румънския парламент - бел.ред.). В момента проектът е изпратен за разглеждане в Камарата на депутатите (долната камара на румънския парламент - бел.ред.), която в случая се явява органът, вземащ окончателното решение.

Представителите на учениците изразяват опасения, че задължителното въвеждане на униформи може да задълбочи социалното неравенство, ако разходите за тях не бъдат напълно поети от държавата, и че подобна мярка ограничава правото на себеизразяване.

От друга страна, вносителите на проекта аргументират предложението си с необходимостта от подобряване на дисциплината, сигурността в училищата и заличаването на визуалните разлики в социалния статус на децата.