Нетаняху е посетил Абу Даби в неделя

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е посетил в неделя Абу Даби и се е срещнал с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

Засега информацията не е потвърдена нито от кабинета на Нетаняху, нито от външното министерство на ОАЕ.

Предполагаемото посещение на Нетаняху идва след публикацията в израелския вестник „Аарец“ по-рано този месец, в която се твърди, че президентът на ОАЕ е предупредил израелския премиер за предстоящо нападение на „Хамас“ седмица и половина преди нахлуването на бойци на палестинската групировка в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити около 1200 души, а над 250 бяха отвлечени. Вестникът твърди, че Нетаняху не е предал информацията на израелското разузнаване.

Нетаняху, който отрече твърденията в публикацията и заплаши вестника със съдебни действия, е изправен пред трудна предизборна кампания. Опозиционни лидери обвиняват израелския премиер, че е отговорен за пропуски в сигурността преди атаката на „Хамас“.

От своя страна ОАЕ отказа да коментира твърденията на „Аарец“, но заяви, че ОАЕ и Израел поддържат „отворени и преки канали за комуникация“ след установяването на дипломатически отношения през 2020 г.

По-рано източник от ОАЕ е казал пред Ройтерс, че ОАЕ обсъжда теми от сферата на сигурността с други страни чрез „компетентните служби“, но не и „на равнище държавни лидери“.

По-рано тази година ОАЕ отрече твърденията, че президентът шейх Мохамед се е срещнал с Нетаняху, след като кабинетът на израелския премиер съобщи през май, че той е „посетил тайно“ ОАЕ и е разговарял с президента.

Тогава запознат източник каза, че Нетаняху и шейх Мохамед са се срещнали на 26 март в Ал Айн, оазисен град в емирство Абу Даби край границата с Оман.

След атаките, на които бяха подложени по време на войната в Иран, ОАЕ засилиха връзките си със САЩ и с Израел, с който установи отношения през 2020 г. по силата на т.нар. Авраамови споразумения.