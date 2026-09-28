САЩ предлага да продава оръжия на Китай

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи на Пекин да му продава американски оръжия в отговор на китайските опасения от доставките на оръжия за Тайван, заяви снощи американският посланик в Китай в телевизионно интервю, цитиран от Франс прес и БТА.

“Президентът Тръмп непрекъснато казва: „Ние продаваме оръжия на други страни по света.“ В един момент той дори попита президента Си (Цзинпин) дали иска да купи такива“, каза посланик Дейвид Пардю пред “Фокс Нюз”, без да уточни кога се е състоял разговорът между двамата лидери.

“Продължават обсъжданията за други продажби. (Тръмп) и президентът Си разговарят за тях всеки път, когато се срещнат”, добави Пардю и отбеляза, че позицията на САЩ не се е променила.

През юни Китай предупреди Тайван, че “търсенето на независимост, разчитайки на САЩ или чрез военна сила води до задънена улица“.

През декември Вашингтон разреши продажбата на оръжия на Тайван на стойност 11,1 млрд. долара.

Дейвид Пардю подчерта, че тази сделка показва, че администрацията на Тръмп е продала “повече оръжия на Тайван от всеки друг президент от 1979 г.”.

Продажбата на оръжие на Тайван остава спорен въпрос между Вашингтон и Пекин.

САЩ са законово задължени да доставят оръжие на острова, който е управляван от демократично избрани президент и парламент, за да се гарантира защитата му.

Китай се зарече да възстанови контрола си върху Тайван, който смята за неразделна част от територията си, и не изключи употребата на сила, като засили военния натиск през последните години.