20 души са ранени при руска атака над Харков снощи

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20 души са били ранени при руска атака над Харков снощи. Сред тях са и осем деца. Ударена е била жилищна сграда, съобщиха Укринформ и БТА.

Олег Синегубов, ръководител на Военната администрация на Харковска област, уточни в публикация в Телеграм, че сред пострадалите няма сериозно ранени, но два етажа от сградата са били разрушени. На мястото на удара работят екипи на гражданската защита.

При руски удари по столицата Киев вчера бяха ранени общо девет души. От тях шестима бяха хоспитализирани.

Две жени загинаха вчера при удари с авиационни бомби по град Суми, Североизточна Украйна. Една от жертвите е 16-годишно момиче. Петима души са били ранени.