Атентаторите край британската военна база били повече от арестуваните 5, някои носели маски

Фермерка подава сигнал за терористите край британската военна база, а Тръмп твърди, че службите са ги наблюдавали и затова са ги заловили

Фермерка, чийто сигнал доведе до задържането на петима души край летището на военната база RAF Fairford в Англия, използвана от САЩ във войната срещу Иран, твърди, че е видял много повече от петимата арестувани мъже. Според „Дейли мейл" това поставя под въпрос официалната версия, според която полицията не издирва други лица.

Според дамата групата е била многобройна. Временният ръководител на полицията в Глостършър Маги Блайт заяви, че не се издирват други заподозрени във връзка със случая, пише HeadTopics. Според нея ситуацията е „овладяна".

Жителката на село Уелфорд, чието име не се разкрива, шофирала по тъмна и тиха улица около 1 часа през нощта заедно със спящия си съпруг, тъй като карали приятел до дома му. В един момент видяла, че пътят е блокиран от три бели буса. Надписите по тях й се сторили фалшиви, а телефонният номер още повече я усъмнил, защото му липсвала една цифра, пише „Дейли мейл".

„Помислих си, че нещо не е наред. Видях група млади мъже, които приличаха на хора от Близкия изток, да тичат между дърветата. Някои носеха маски или балаклави (скимаска с отвори само за очите, носа и устата – бел. ред.)." По думите й част от мъжете хукнали към полето, а други – към военната база.

„Вероятно са видели светлините на колата и помислили, че сме от полицията, затова изпаднаха в паника", посочва още тя. В момента, в който ги подминали, дамата подала сигнал на 999 и предупредила хората в местната WhatsApp група да заключат вратите си. Около 15 минути след обаждането й пристигнали въоръжени полицаи.

Във Великобритания в момента е в ход скандал как е възможно неволен свидетел да сигнализира за подобно нещо, след като летището и базата трябва да са с най-високо ниво на охрана предвид ситуацията между Иран и САЩ.

Сапьори обхождат района, а робот проверява превозните средства. Като превантивна мярка 85 домакинства са евакуирани.

Разследването вече е поето от антитерористичното звено на полицията. Според зам.-комисаря Вики Еванс все още е в начален етап.

От друга страна, президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в противоречие с думите на свидетелката като заяви: „Наблюдавахме ги отдавна и ги заловихме."

По думите му арестуваните възнамерявали да причинят „големи щети".

RAF Fairford е собственост на британското Министерство на отбраната и е единственото летище в Европа, което ВВС на САЩ използват за тежки бомбардировачи. Там се намира 501-во крило за бойна поддръжка на американските военно-въздушни сили. Базата разполага със специални хангари с контролирана среда, предназначени за стелт бомбардировачите B-2.

От 28 февруари базата е използвана за въздушни удари по цели в Иран по време на американо-израелския конфликт. През март там бяха разположени бомбардировачи B-1 Lancer и B-52, пише ABC News.