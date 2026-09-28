8 US пехотинци били ранени при ирански ракетен удар в Ормузкия проток, Пентагонът мълчи

Получили са възможни травматични мозъчни увреждания, включително симптоми, подобни на сътресение

Осем американски морски пехотинци са били ранени на 14 септември, когато иранска противокорабна крилата ракета е ударила плавателния съд, на който са се намирали, в Ормузкия проток. За това съобщиха трима американски представители пред NBC News. Пентагонът не е съобщил публично за атаката.

Морските пехотинци са получили наранявания от вдишване на дим и възможни травматични мозъчни увреждания, включително симптоми, подобни на сътресение, като главоболие. Те обаче не са били сериозно ранени и скоро са се върнали на служба, посочват представителите, пише turkiyetoday.

Министерството на отбраната на САЩ не е съобщило за атаки срещу американски сили в региона на 14 септември. Случаят засилва проверките и въпросите около начина, по който Пентагонът проследява и съобщава за жертвите и ранените във войната с Иран, започнала през февруари.

Седем от морските пехотинци са били редови военнослужещи, а един е бил офицер, според американските представители. Те са участвали в десантна група на батальонно ниво по време на атаката.

Плавателният съд, който е бил ударен, не е бил кораб на американските военноморски сили. Представителите не са уточнили вида му, като са го описали единствено като морски плавателен съд.

Системата на Пентагона за анализ на жертвите във въоръжените сили (DCAS) е отчела 861 американски военнослужещи, ранени във войната с Иран. Осемте морски пехотинци са били добавени към данните почти 10 дни след атаката, без да бъдат посочени подробности за мястото, времето или начина, по който са били ранени.

Един от представителите обяснил забавянето с факта, че някои симптоми не се проявяват или не се докладват веднага, както и че системата не се актуализира в реално време.

Информацията за американските жертви по време на войната е била непоследователна. През лятото Пентагонът дори е намалил броя на загиналите, след като е променил начина, по който класифицира смъртта на някои военнослужещи.

Повече от 50 000 американски военнослужещи са разположени в зоната на действие на Централното командване на САЩ (CENTCOM), включително две ударни групи самолетоносачи, ръководени от USS George Washington и USS George H.W. Bush.

САЩ продължават да налагат морска блокада на корабите, които влизат или излизат от ирански пристанища, като същевременно координират безопасното преминаване на търговски плавателни съдове, свалят ирански ракети и дронове и разчистват мини от морските маршрути.

По думите на един от американските представители Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) продължава да прави опити да атакува кораби почти всеки ден.

Иран не е коментирал атаката, при която са били ранени американските морски пехотинци.