Еврокомисията призова страните членки да намалят потреблението на газ и електроенергия

ЕС има цел газохранилищата да бъдат запълнени до 90% до началото на ноември

Европейската комисия призова държавите членки да намалят потреблението на газ и електроенергия в опит да овладеят цените на фона на глобалната енергийна криза.

„В контекста на ограниченото глобално предлагане и високата ценова нестабилност намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените", пише еврокомисарят по енергетика и жилищно строителство Дан Йоргенсен в писмо до министрите на страните от ЕС от 25 септември, цитирано от европейското издание "Политико".

В писмото Йоргенсен призовава министрите да предприемат мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо". Той посочва, че макар ситуацията да е „предизвикателна", „в момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките".

Нивата на газовите запаси в Европа в момента са на исторически ниски нива, тъй като войната в Иран нарушава глобалните газови потоци, което може да доведе до скъпа зима за континента.

В момента газохранилищата са запълнени до 68% от капацитета си, което е значително под 71%, отчетени за същия период през 2021 г. Тогава започна историческа енергийна криза на фона на пандемията от COVID-19 и началото на войната в Украйна.

ЕС има базова цел газохранилищата да бъдат запълнени до 90% до началото на ноември. През март обаче беше предоставена известна гъвкавост, която позволява на държавите да се стремят към 80% запълване през тази година, за да избегнат паническото закупуване на газ и да намалят разходите.

Мерките, предприемани от страните от ЕС за регулиране на цените, трябва да бъдат „добре насочени" и „временни", се посочва още в писмото на Йоргенсен, за да се избегне рязко увеличаване на търсенето.