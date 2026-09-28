Ива Михайлова: Северна Македония ме държи като заложник, болкоуспокояващите вече не действат

Подсъдимата за участие в катастрофа край Кочани Ива Михайлова заяви преди днешното, четвърто по ред заседание по делото, че здравословното й състояние се влошава и има нужда от спешно лечение в чужбина, съобщи БТА. Необходимата й интервенция не се извършва в Република Северна Македония, а съдилищата вече осем пъти са отказали разрешение тя да напусне страната.

„Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина, защото нямам вина за катастрофата, а имам нужда от лечение, което не ми позволяват. Лекарите в Скопие, казаха, че ситуацията ми е усложнена и физически всеки ден аз се чувствам по-зле и по-зле. Чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Просто имам нужда от лечение", казва 23-годишната Михайлова пред българските медии.

Тя уточни, че съдът мотивира отказите си с липса на спешност: „Да, но медицинската теза твърди друго и вече имам 8 отказани молби – 4 от Основния съд в Кочани и 4 в Апелационния в Щип, което е абсурдно. И минава всякакви граници, отново казвам, нарушавайки човешките ми права."

Молбите й са отхвърлени, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за състоянието й. Лечението, от което тя се нуждае, се прилага в България, Израел и Турция.

Състоянието на Ива се влошава именно заради това, че не се провежда необходимото лечение. Това й отнема правото на нормален живот, гарантирано в Европейската конвенция по правата на човека, по която РСМ е страна.

Адвокатът на Ива - Николай Димитров постави въпроса за възможен политически натиск върху съда:

"Възможностите да си упражни правата са много големи, но тук има един парадокс, който следва да бъде изяснен на какво се дължи, а именно – съдът в Кочани и горната инстанция, Апелативният съд, които мотивират отказите си с това, че лечение не е необходимо, по принцип нямат право на преценка при представяне на такива медицински документи. Тъй като медицинските документи, които обосновават нуждата от лечение на моята клиентка, са издадени от клиники в самата Северна Македония. Всичките молби, които са отправени, са били именно подплатени с доказателства, които са изходящи от самите македонски лечебни институции, било то частни или държавни. Несъобразяването с тези молби и самата възможност съдът да подлага на преценка такава специфична документация, каквато е един медицински документ, онагледяващ нейното състояние, което е много тежко, поставят нашето питане дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека, който ние с моята клиентка ще направим незабавно, а другите опити вече зависят единствено и само от цялостната политика на страната. И тук един апел от името на моята клиентка и на моя екип – да се засили този натиск, тъй като тя в момента е обект на такъв натиск", каза той пред БНТ.

Ива Михайлова споделя, че полицията в Северна Македония непрекъснато я следи: „Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ, цивилни стоят по цял ден пред къщата ми, дронове летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник в Македония. Даже е абсурдно това, което казвам в момента, но за съжаление това е истината."

Народният представител Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия за българите в чужбина, е присъствал на всички заседания по делото от началото на юли. На днешното той няма да може, защото снощи не е допуснат да влезе на територията на РСМ.

Ива Михайлова е с двойно гражданство – българско и северномакедонско. Тя е обвинена за тежко престъпление - катастрофата става в началото на октомври 2025 г. край Кочани, като при нея са пострадали няколко души, включително самата тя. След произшествието документите ѝ са отнети, което не й позволява да се лекува в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака.