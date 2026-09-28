Ана Бърнабич поема президентския пост в Сърбия след оставката на Вучич

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Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Република Сърбия снощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избирането на нов президент.

Вучич съобщи това чрез видео в профила си в Инстагам, на което се вижда как влиза за последен път в кабинета на президента.

Той връчи на Ана Бърнабич държавния печат, укази за отличия, укази на службата за помилване по време на двата му президентски мандата, отчети за дарения, финансов отчет, отчет за работата, отчет за съдебни дела и изпълнителни производства.

Във видеото се вижда също как Вучич отправя пожелания за успех на Бърнабич и ѝ подарява букет цветя.