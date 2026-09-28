Служители на градския транспорт и чистотата в Загреб обявиха стачка

Служителите на градския транспорт и чистотата в хърватската столица Загреб обявиха стачка в 3,30 часа местно време (4:30 ч. българско). Синдикатите в двата сектора искат по-високи заплати и по-добри материални условия в нов колективен договор.

Днес в хърватската столица няма да се движат трамваи и автобуси, както и да се събира боклукът. Общо 78% от членовете на Синдиката за транспортни и комунални услуги подкрепиха стачката. Синдикатите обаче обявиха, че отговорността за хаоса, който може да обхване Загреб заради стачката, е изцяло на градските власти.

Кметът на града Томислав Томашевич каза, че няма да се съгласи с ултиматумите на синдикатите. Той подчерта, че е „крайно безотговорно това, че синдикатите не са отложили стачката докато не приключи арбитражът за важните дейности в града, с което потенциално се застрашава сигурността на гражданите“. По думите му общината е предложила по време на стачката да работят 41% от служителите в „Загребски електрически транспорт“ (ЗЕТ) и 47% от служителите в компанията „Чистота“, отговаряща за извозването на отпадъците. Синдикатите обаче са предложили на работа да останат само 1,5% от служителите в трамваите и 3,5 на сто от служителите в „Чистота“.

В двете компании работят около 9200 служители, а до стачката се стигна след като бе направен опит за процедура за помирение и допълнителни срещи между представители на синдиката и ръководството на компаниите за основното заплащане и други материални права и съответно до нов колективен договор, пише БТА. Синдикатите първоначално искаха повишение на основната заплата от 19%, като намалиха исканията си до 12% за служителите в комуналните услуги и 13% за служителите в електрическия транспорт. От ръководството обаче са предложили повишение от най-много 4,5 процента.

Очаква се през целия период на стачката да има проблеми с градския транспорт и с извозването на отпадъците, тъй като голяма част от служителите в двете компании се включиха в стачните действия. Загребчани очакват усложнения в придвижването в града, каквито не са виждали от години.

От синдиката посочиха, че ще бъде осигурен транспорт за инвалиди, както и извозване на отпадъците от болници, училища, детски градини и старчески домове.

Междувременно загребчани все пак намериха начин да се придвижват сравнително бързо до работните си места днес. Чрез сайта „Тръгваме заедно“ (Idemo zajedno) жителите на града могат да се уговорят да споделят личния си превоз с хора, които пътуват в същата посока. Страницата е напълно безплатна и не е необходимо изтеглянето на приложение.