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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23636371 www.24chasa.bg

Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, вдигнаха изтребители

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F-16

Радарната система на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла снощи дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на страната и е летял по протежение на границата между Румъния и Украйна, предаде агенция Аджерпрес. Сигналът от дрона е изчезнал след около 10 минути в близост до селището Сомова в окръг Тулча (Югоизточна Румъния). Специализиран екип на Министерството на националната отбрана е очакван днес сутринта в Тулча във връзка със случая, информира агенцията.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили (ВВС) от бойната служба на въздушната полиция са излетели от ВВС база 86 Борча за наблюдение на ситуацията, информира Министерството на националната отбрана. 

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в окръг Тулча чрез системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) в 20:35 часа румънско (и българско) време. Въздушната тревога е била прекратена в 22:05, съобщава БТА.

F-16

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