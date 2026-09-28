Демократите внесоха 26 обвинения за импийчмънт на Тръмп

Нова инициатива за импийчмънт на американския президент Доналд Тръмп беше внесена в Камарата на представителите. Автор е демократът Стив Коен от Тенеси, старши член на Комисията по правосъдие, който представи резолюция с 26 точки, съдържащи обвинения срещу държавния глава, съобщава Truthout.

Сред твърденията на Коен са злоупотреба с президентските правомощия, действия без необходимото одобрение на Конгреса, нарушения при прилагането на имиграционната политика, неправомерно задържане на средства, одобрени от Конгреса, както и злоупотреба с правото на помилване. Резолюцията засяга и използването на военна сила, включително действията на администрацията във връзка с Иран и операции край Венецуела.

Документът обхваща още действията на администрацията спрямо медиите, университетите и адвокатски кантори. В него са включени твърдения за натиск върху журналисти, действия срещу определени адвокатски кантори и федерални институции, както и предполагаемо лично финансово облагодетелстване от президентския пост. Сред посочените теми са също имиграционната политика, указът за гражданството по рождение и използването на извънредни правомощия за налагане на мита.

Това са обвинения, изложени от Коен, а самото им включване в резолюцията не доказва, че е извършено нарушение.

Ходът идва дни след като Камарата отхвърли отделна инициатива за импийчмънт, внесена от демократа Ал Грийн от Тексас. На 15 септември Камарата гласува с 232 срещу 147 гласа да остави предложението му без разглеждане. 18 демократи се присъединиха към републиканците, а част от останалите демократи гласуваха „присъстващ".

Темата разделя и самите демократи. Част от тях настояват за нова процедура срещу Тръмп, докато други смятат, че подобна стъпка трябва да бъде предшествана от разследвания и изслушвания в Конгреса. Демократичното ръководство не подкрепи и предишния опит на Ал Грийн.

Внасянето на 26-те точки не означава, че срещу Тръмп автоматично започва нов процес по импийчмънт. За да бъде импийчнат, Камарата на представителите трябва да одобри поне едно от обвиненията с мнозинство. В момента Камарата е контролирана от републиканците, което поставя резолюцията на Коен пред същата политическа конфигурация, при която беше отхвърлена инициативата на Грийн.

Тръмп вече беше подлаган на импийчмънт два пъти по време на първия си президентски мандат – през 2019 и 2021 г. И в двата случая Сенатът го оправда. Коен е настоявал за импийчмънт на Тръмп и по време на първия му мандат, когато през 2017 г. внесе пет обвинения срещу президента.