Русия тества НАТО на отдалечените норвежки острови

Руското ръководство е силно непредсказуемо и все по-склонно да поема рискове, заявява експерт

Полярните мечки вече не са най-голямата заплаха за Свалбард. Норвегия и съюзниците й все по-сериозно се тревожат, че Русия може да използва стратегическия арктически архипелаг, за да тества реакцията на НАТО и да засили военното и хибридното си присъствие в района.

Съюзниците подозират Русия, че проучва ключови подводни кабели във водите край Свалбард и организира прояви от военен тип, с които тества границите на правилата, регулиращи присъствието й там. Докато Русия засилва хибридните атаки в цяла Европа, Осло бърза да увеличи военноморските си и разузнавателните способности, за да защити северния си фланг. Междувременно местните власти на Свалбард инвестират в критична инфраструктура и дори имат готов план за евакуация. Това пише в свой анализ европейското издание "Политико".

„Има повече напрежение в Арктика и на север и, разбира се, Свалбард също е част от това", заяви норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик изданието. „Знаем, че Русия... използва много начини, за да се опитва да провокира или да намира начини за извършване на хибридни заплахи", добави той.

Въпреки че е норвежка територия, на главният остров на архипелага – Шпицберген, се намира руски град

В продължение на десетилетия Москва и Осло до голяма степен успяваха да не допускат напрежението да ескалира, но този деликатен баланс сега е под все по-голям натиск. Западните държави са все по-притеснени от руските хибридни атаки в Европа и предупреждават, че Москва може да опита ограничено нахлуване в държава членка на НАТО до края на десетилетието.

„Руското ръководство е силно непредсказуемо и все по-склонно да поема рискове", заяви Кари Ага Миклебуст, професор по руска история и експерт по Свалбард в Арктическия университет на Норвегия. „Не бих изключила нито един сценарий, когато става въпрос за готовността на Кремъл да се противопостави на НАТО."

В продължение на десетилетия Свалбард беше символ на норвежкия принцип „нисък север, ниско напрежение", който насърчаваше усилията за изграждане на сътрудничество между арктическите държави, включително Русия.

Освен с отдалечеността си, архипелагът се намира на повече от 900 километра от континентална Норвегия, и ледниковите си температури, това се обяснява и с уникалния му статут. Съгласно международен договор от 1920 г. държавите признават суверенитета на Осло над островите, а в замяна получават права за експлоатация на природните ресурси. Скоро след това Съветският съюз купува град Баренцбург, за да добива въглища в района.

Договорът забранява на всяка държава да използва Свалбард за „военни цели", включително за изграждането на военноморски бази и укрепления. Норвегия обаче посещава архипелага с кораби на бреговата охрана и военни плавателни съдове.

В разгара на Студената война на Шпицберген – единственият населен остров,

живеят 2400 съветски граждани, които представляват около 70% от населението му

Москва има малко стимули да нарушава договора, тъй като това може да се обърне срещу собствените й интереси. Северозападният руски полуостров Кола, където се намират две трети от руските подводници с ядрено оръжие за ответен удар, е на около 1000 километра от Свалбард.

„Русия беше предпазлива и избягваше всякаква форма на ескалация", заяви Миклебуст. Това прави архипелага стратегически важен и за НАТО.

„При военен конфликт... именно оттук руските подводници биха могли да навлязат в Северния Атлантик, да се прикриват на по-голяма дълбочина и да представляват заплаха за НАТО и САЩ", смята тя.

Напрежението обаче се увеличи след пълномащабното руско нахлуване в Украйна

От 2022 г. местни руски представители са подложени на критики заради организирането на прояви на младежка организация, косвено свързана с военноморските сили, обявяването на ракетни учения в близост до архипелага и провеждането на ежегодни паради с военни символи, които в миналото са включвали и прелитане на хеликоптер.