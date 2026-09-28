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Молдовската гранична полиция откри части от дрон

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Молдова. Снимка: Pixabay

Молдовската гранична полиция откри части от дрон в Щефан-Водския район на страната в събота вечерта, предаде Укринформ, позовавайки се на местни издания. 

Според властите частите от дрон са намерени от граничен патрул, след като получил информация от местни жители. 

“Районът незабавно е отцепен, а обстоятелствата около находката се установяват. Граничната полиция в сътрудничество с други компетентни власти, продължава да наблюдава ситуацията и да поддържа контакт с компетентните власти в Украйна, пише БТА.

Жителите са призовани да не се доближават или докосват до останки от дронове, боеприпаси или други неидентифицирани обекти, които открият, добавят молдовските издания.

Те отбелязват, че в събота Министерството на отбраната е информирало, че летателен апарат е нарушил молдовското въздушно пространство край село Новокотовск в Приднестровието. Според информацията две минути по-късно обектът е напуснал въздушното пространство на Молдова, пресичайки границата в посока украинския град Первомайск, а след това се е отправил към село Лиманске в Одеска област.

Молдова. Снимка: Pixabay

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