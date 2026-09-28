Нидерландия осъди решението на Израел да отнеме акредитациите на нейни дипломати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландия съжалява дълбоко за "ненужното" решение на Израел да отнеме акредитацията на нидерландските дипломати, работещи на Западния бряг, заяви външният министър Том Берендсен, цитиран от Франс прес.

"Дълбоко съжалявам за това ненужно решение", заяви той, цитиран от своя говорител.

Берендсен подчерта, че решението на Хага да преустанови вноса на стоки от израелските селища в окупираните палестински територии на Западния бряг "не е насочено срещу Израел".

"Спирането на този внос произтича по-скоро от задължението съгласно международното право да не се допринася за една незаконна ситуация, а именно незаконните селища", добави той.

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви вчера, че в отговор на решението на Хага в срок от седем дни ще бъде отнета акредитацията на нидерландските дипломати.

През юли нидерландското правителство съобщи, че от 22 септември продуктите, произхождащи от израелските селища в окупираните палестински територии, които се считат за незаконни съгласно международното право, повече няма да могат да бъдат внасяни в страната.

В началото на месеца Великобритания, Франция и Канада също обявиха, че ще наложат ограничения върху търговията със селищата на Западния бряг, засилвайки натиска върху Израел. В отговор Израел обяви закриването на британското консулство в Йерусалим, пише БТА.

Подобно предложение е обсъждано и на равнище Европейски съюз, но досега между 27-те държави членки не е постигнат консенсус за неговото приемане.