Фермерка подала сигнал, след като видяла маскирани мъже край британската база

Фермерка от района на британската военновъздушна база RAF Fairford е подала сигнал в полицията, след като забелязала три бели микробуса и група маскирани мъже в непосредствена близост до домовете в село Уелфорд. По думите й превозните средства са били паркирани само на няколко метра от къщите, докато хората вътре са спели, без да подозират за потенциалната опасност.

Жената, която е пожелала да остане анонимна, е позвънила на телефон 999, след като видяла мъжете с качулки и маски. Тя обаче твърди, че не е получила своевременна реакция от полицията на Министерството на отбраната, съобщава Би Би Си.

„Не би трябвало да е необходимо човек като мен да сигнализира на RAF Fairford за наличието на три големи подозрителни автомобила и група маскирани мъже", казва фермерката.

По думите й случилото се е оставило у нея впечатлението, че властите са били „изключително съсредоточени и бдителни" по отношение на защитата на военната база, но „изобщо не са обръщали внимание на нашето село".

След сигнала петима мъже са били арестувани, а районът около базата е превърнат в място на мащабна полицейска операция. Над 80, а според последните данни най-малко 85 домакинства са били евакуирани. Жителите, които не са могли да останат при близки или приятели, са получили настаняване от местните власти.

Полицията е поставила 400-метров кордон около района. Той остава в сила и тази сутрин, като все още няма срок кога евакуираните жители ще могат да се върнат по домовете си.

Трите бели микробуса, забелязани от фермерката, също остават на място. В неделя екип за обезвреждане на взривни устройства е бил изпратен да ги провери. На кадри от новинарски хеликоптер се вижда как дистанционно управляван робот оглежда автомобилите.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг потвърди, че петимата мъже са арестувани и че разследването е „в ход с пълна сила". Той благодари на фермерката за нейната бдителност, но подчерта, че тя е имала само „частична представа" за случващото се.

„Не искам да навлизам в оперативни подробности или детайли, свързани със сигурността, на този етап", заяви Стрийтинг.

Той отказа да коментира самоличността на задържаните, както и техните цели и мотиви. По думите му допълнителна информация ще бъде предоставена на обществото, когато разследването напредне.

Стрийтинг беше попитан и за евентуална връзка между задържаните и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че информация по въпроса ще бъде споделена „много скоро". Британският министър отказа да спекулира и заяви, че моментът за подобни коментари ще зависи от действията на полицията.

„Ще информираме обществото възможно най-скоро. Просто бих помолил хората за малко търпение, за да дадат на полицията и службите за сигурност необходимото време и пространство да си свършат работата", каза той.

Случаят привлече внимание и заради изказване на Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че задържаните мъже са били „наблюдавани от дълго време". Това се разминава с разказа на фермерката, която твърди, че именно тя е забелязала подозрителната група и е подала сигнал.

RAF Fairford е една от ключовите британски бази, използвани от американските военновъздушни сили. Базата има дълга история на сътрудничество със САЩ и разполага с писта, подходяща за тежки американски бомбардировачи, включително B-52, B-1 и B-2.

През последните месеци RAF Fairford беше използвана от американски военни самолети като база за операции срещу Иран. Според информацията на BBC нивото на заплаха в базата наскоро е било повишено до „Delta" – най-високото ниво, което означава, че има разузнавателна информация за потенциална непосредствена атака.

Въпреки мащабната операция районът около базата тази сутрин изглеждаше необичайно спокоен. Полицията обаче продължава да охранява кордона, а евакуираните жители на Уелфорд все още очакват разрешение да се върнат по домовете си.

Британските власти засега не разкриват каква е целта на петимата задържани или дали действията им са били свързани с чужда държава. Разследването продължава.