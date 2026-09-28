Спасителна операция продължава след лавина в Непал, 14 души са в неизвестност

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В Непал продължава спасителната операция след лавина, която затрупа базов лагер в подножието на 7126-метровия връх Химлунг Химал.

Спасителите ще подновят издирването на 14 членове на експедиция, които са в неизвестност след лавината. При инцидента са загинали двама планински водачи.

Базовият лагер се намира в отдалечен планински район близо до границата на Непал с Китай. Спасителната операция беше прекратена с настъпването на нощта заради сложните условия, пише БТА.

Екипите ще продължат издирването, като основната им задача е да установят местонахождението на изчезналите и да окажат помощ на евентуалните оцелели.