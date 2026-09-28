Властите в Гърция разследват напитка, рекламирана като средство срещу алкотест

Гръцките власти разследват продажбата на напитка, рекламирана в социалните мрежи като средство, което може да повлияе на резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол.

По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването е започнало след сигнал, а полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която е предлаган продуктът.

Според гръцките власти напитката се е продавала под името „No Police" и е била популяризирана с послания, че може да помогне на хора, които са употребили алкохол, да избегнат установяването му при проверка с алкотест. Продуктът е съдържал витамини, екстракт от зелен чай и кофеин, а една бутилка е струвала 9,90 евро.

При проверка на обект на дружеството в атинското предградие Коридалос са открити 99 опаковки от напитката. Те са иззети за анализ. Проверяващите са установили, че продуктите не са снабдени с необходимите обозначения на гръцки език.

Лабораторният анализ е показал съдържание на витамини в количества до шест пъти по-високи от тези в сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата.

По данни на гръцките власти дружеството, което предлага продукта в страната, е дъщерно на компания със седалище в България, развиваща дейност в областта на продуктите за здравословен начин на живот.

Случаят привлича внимание и заради начина, по който продуктът е рекламиран онлайн. Освен твърденията за влиянието му върху резултатите от алкотестове, рекламите са били насочени към потребители, които търсят начин да избегнат последиците от полицейска проверка след употреба на алкохол, пише БТА.

Разследването продължава, като предстои компетентните органи да преценят отговорността на лицата и дружествата, свързани с продажбата и рекламирането на продукта.