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Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за мира и бъдещето на Европа

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Папа Лъв XIV Снимка: СНИМКА: Виолина Христова

Папа Лъв XIV пристигна тази сутрин в Мец, последната спирка от посещението му във Франция. В града той се очаква да произнесе реч, посветена на мира и бъдещето на Европа.

По време на престоя си в Мец американският папа ще се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нюниез, след което ще посети конгресния център „Робер Шуман". Там той ще произнесе речта си в присъствието на френския президент Еманюел Макрон.

По-късно Лъв XIV ще отслужи литургия в катедралата „Сент Етиен". Макрон ще присъства на богослужението и на церемонията по изпращането на папата от Франция.

От френското президентство съобщиха, че Макрон е променил програмата си, за да може да присъства както на литургията, така и на официалната церемония по изпращането на Светия отец, пише БТА.

Посещението в Мец е третата и последна спирка от визитата на Лъв XIV във Франция.

Папа Лъв XIV

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