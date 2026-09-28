Руски криминален софтуер се е използвал в европейски полицейски служби

Oxygen е била използвана в поне два проекта, финансирани от ЕС

Американска компания за извличане на данни, която според правосъдието на САЩ е била тайно притежавана и управлявана от руснаци, е работила по финансирани от ЕС проекти и е продавала софтуера си на полицейски служби в Европа. Oxygen Forensics е предоставяла инструменти за извличане и анализ на данни от телефони и компютри, а нейни продукти са били използвани от правоохранителни органи в Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния и Латвия.

Миналата седмица министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Oxygen Forensics – компания, която официално е със седалище във Вирджиния, че е прикривала факта, че всъщност е била притежавана и управлявана от руснаци. Компанията разработва и продава мощен софтуер, способен да извлича и анализира информация от смартфони и компютри – процес, известен като „дигитална криминалистика".

Според публични документи, прегледани от европейското издание "Политико", Oxygen е била използвана в поне два проекта, финансирани от ЕС, чиято цел е била да подобрят начина, по който електронните доказателства се събират, обработват и споделят при наказателни разследвания.

Първият проект – EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence), е получил над 1,9 млн. евро финансиране от ЕС между 2014 и 2016 г. В рамките на проекта Oxygen Forensics е била посочена сред компаниите, с които е консултирано как Европа може по-добре да обработва и обменя цифрови доказателства по наказателни дела. Така компанията се е оказала част от по-широка мрежа, включваща европейската полицейска агенция Европол, агенцията за съдебно сътрудничество Евроюст и звеното за дигитална криминалистика на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Вторият проект – INSPECTr, финансиран по „Хоризонт 2020" – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, е бил създаден, за да помогне на европейските полицейски служби да обединяват и анализират цифрови доказателства, събрани с помощта на различни инструменти. По проекта е разработен софтуер, който може да обработва доказателства, извлечени с Oxygen Forensics, и да улеснява достъпа до тях и анализа им от разследващи, използващи други системи.

И двата проекта, подкрепени от ЕС, са стартирали много преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. и последвалите европейски санкции. INSPECTr обаче е продължил да функционира до 2023 г. Oxygen и в момента продължава да фигурира на сайтовете и на двата проекта. На вече несъществуващия си сайт компанията е посочвала Европейската комисия като свой клиент.

Говорител на Европейската комисия подчерта, че Oxygen Forensics не е била член на нито един от двата консорциума и „поради това не е получила финансиране по тези проекти от Комисията". Говорителят, който е пожелал анонимност, за да може свободно да говори по чувствителна тема, заяви, че проектите, финансирани от ЕС, подлежат на строги изисквания за допустимост и етични стандарти. Той допълни, че „от началото на руската агресивна война срещу Украйна базирани в Русия организации не могат да участват в проекти по „Хоризонт Европа" под каквато и да е форма".

Скоро след участието си в проектите, подкрепени от ЕС, продуктите на Oxygen са били сертифицирани и закупени от множество национални полицейски служби в Европа, включително в Германия, Испания, Италия и Полша, сочат съобщения в базата данни на ЕС за обществени поръчки.

В изявление, публикувано в сряда, министерството на правосъдието на САЩ посочва, че софтуерът на Oxygen Forensics е бил разработван и управляван от екип в Русия под ръководството на руския гражданин Олег Сергеевич Давидов, докато компанията е представяла Лий Райбър, 55-годишен родом от Бойзи, Айдахо, като свой ръководител.

В декларация, приложена към обвинението, се посочва, че Oxygen Forensics е била в контакт с министерството на войната на САЩ и с няколко структури на министерството на вътрешната сигурност, включително Сикрет сървис, неговия институт за обучение по дигитална криминалистика, службата за разследване на вътрешната сигурност и вътрешния надзорен орган на ведомството.

Райбър вече е арестуван в САЩ. Давидов е бил арестуван в неделя на лондонското летище „Хийтроу", докато се е подготвял да се качи на полет за Истанбул, съобщи министерството на правосъдието. Междувременно сайтът на компанията е бил иззет от американското правителство.

Прокурорите твърдят, че след като Вашингтон е наложил санкции срещу Русия през 2022 г., руските собственици на Oxygen са прикрили както собствеността си върху компанията, така и продължаващото разработване на нейния софтуер в Русия.

Петимата руснаци, стоящи зад Oxygen Forensics, са контролирали и руска сестринска компания – MKO Systems, която е продавала същата базова технология на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и руското Министерство на вътрешните работи.

В обвинението на Министерството на правосъдието на САЩ не се твърди, че софтуерът на Oxygen е съдържал зловреден код или че компанията е използвала продуктите си за получаване на неоторизиран достъп до системите или данните на свои клиенти.

Американските разследващи обаче са иззели банкови сметки на компанията, 57 интернет домейна и друга киберинфраструктура, която според тях е била „използвана за извършване на предполагаемите действия".

Присъствието на Oxygen надхвърля изследователските проекти, подкрепени от Европейската комисия

Френската разследваща новинарска организация Disclose е установила, че нейният софтуер за наблюдение е бил предоставен на мароканските власти по финансирана от ЕС програма за управление на границите в Магреба. Освен че е финансирал закупуването на софтуера, ЕС е финансирал и обучения, водени от служители на Oxygen Forensics за мароканската полиция. Компанията е посочвала сред своите клиенти големи европейски правоохранителни органи.

В Унгария документ за обществена поръчка показва, че унгарската полиция е сключила през декември 2024 г. договор за IT услуги с Oxygen Forensics на стойност 10,14 млн. унгарски форинта (27 000 евро), който е бил в сила до декември 2025 г.

В Италия технически документ от април 2026 г., издаден от прокуратурата в сардинския град Сасари, изрично посочва Oxygen Forensics сред признатите системи, които съдебната полиция може да използва за извличане и анализ на данни от мобилни устройства.

В Испания проучване от 2026 г. за дигиталния анализ на WhatsApp на смартфони с Android и Apple е изготвено от инспектор от Националната полиция, акредитиран от Oxygen Forensics и участвал в обучението на полицейски разследващи по дигитален анализ.

Правоохранителни органи в Румъния и Латвия също са закупували софтуера на компанията, включително още през септември.

Нито една от засегнатите национални полицейски служби не е отговорила на запитванията за коментар

Наталия Крапива, старши правен съветник в организацията за цифрови права Access Now, заяви, че граждански организации от години са предупреждавали за руската собственост върху Oxygen Forensics и връзките с разработването на продуктите ѝ в Русия. По думите ѝ тези предупреждения сега са били потвърдени от американското дело.

„Ако наистина произведен в Русия софтуер, предназначен за ФСБ и Следствения комитет, е бил използван за обработването на база данни с наказателни доказателства на Европейската комисия, това поражда сериозна възможност чувствителна информация да е била компрометирана и достъпена от руските власти", заяви Крапива.

„Призоваваме ЕС и всяко правителство, което използва тези инструменти, да ги спре и да разследва напълно как компания, притежавана от руски граждани, е успяла да прекара десетилетие в западните правоохранителни служби."