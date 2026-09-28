Евтаназираха 2-годишно дете с церебрална парализа и зрително увреждане

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Двегодишно дете е било евтаназирано в Нидерландия. Това е първият известен случай в страната, при който е прекратен животът на дете под 12 години, откакто законът беше променен преди 2 години.

Лекарят, извършил евтаназията, е спазил необходимите изисквания за медицинска грижа, установило разследване на Комитета за късните аборти и прекратяването на живота на новородени и деца.

Според доклада детето е било на почти 24 месеца, когато е прекратен животът му. То е родено преждевременно – едва в 26-ата гестационна седмица, съобщава "Дейли мейл".

През краткия си живот детето е страдало от тежко мозъчно увреждане, церебрална парализа и сериозно зрително увреждане.

То е получавало и епилептични пристъпи, които не са се повлиявали от медикаментозно лечение. Детето е имало и натрупване на слуз в белите дробове, което е затруднявало сериозно дишането му.

След като лекарят е преценил, че страданията на детето не могат да бъдат облекчени чрез медицинско лечение, той и родителите му са взели решение за прекратяване на живота му.

Лекарят е потърсил и мнението на други независими специалисти.

В доклада се посочва, че първоначално те са преценили, че детето не страда непрекъснато и непоносимо. Епилепсията е причинявала сериозен дискомфорт, но пристъпите не са били постоянни. Според специалистите все още са съществували разумни алтернативи, включително палиативни грижи и други медикаменти, които биха могли да помогнат за контролирането на пристъпите.

Въпреки това лекарят е потърсил допълнително медицинско мнение. Втори специалист е заключил, че непоносимото страдание на детето е ясно видимо и че са изпълнени условията за прекратяване на живота чрез евтаназия.

Комитетът впоследствие е заключил, че преценката на лекаря е била правилна.

„Всички аспекти на човешкото съществуване – двигателните способности, поведението и личността – са били тежко увредени и не е имало очакване за подобрение", се посочва в доклада.

Според комисията въпреки всички медицински и други предприети мерки състоянието на детето не се е подобрило. Родителите и лекарят са били убедени, че то страда непоносимо и че няма перспектива това страдание да бъде облекчено.В Нидерландия от две години е разрешена евтаназията при тежко болни деца на възраст между 1 и 12 години при определени условия.

Преди промяната в правилата евтаназия е била разрешена само при новородени и при деца над 12 години.

Според нидерландското законодателство родителите трябва да бъдат консултирани, детето трябва да страда непоносимо и да няма реална възможност за възстановяване.

При останалите случаи евтаназията в Нидерландия е разрешена само когато желанието идва от самия пациент и лекарят прецени, че той страда непоносимо.

Лекарят трябва да се увери, че пациентът не е подложен на натиск, както и да потърси второ медицинско мнение.

Евтаназията се ползва с широка обществена подкрепа в Нидерландия. Страната стана първата в света, която легализира евтаназията за хора с нелечими заболявания през 2002 г.

Преди промяната в правилата не е имало ясна политика за евтаназия при деца между 1 и 12 години, тъй като се е приемало, че те не са способни сами да вземат подобно решение.