Левоцентристкият блок в Швеция не успя да се договори за правителство

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Лидерката на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон заяви днес, че ще информира председателя на парламента, че не може да сформира правителство в сегашната ситуация, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В Швеция по-рано този месец бяха произведени парламентарни избори, на които левоцентристкият блок на Андершон спечели с крехко мнозинство.

Андершон оповести решението си, след като Лявата партия заяви през уикенда, че ще подкрепи кандидат за председател на парламента от Умерената партия (десноцентристката партия на досегашния премиер Улф Кристершон), което, по думите на Андершон, подкопава опитите ѝ за съставяне на правителство.

"Аз, разбира се, възприемам сериозно посланието на Лявата партия и на базата на това и на разговорите, които проведох, стигам до заключението, че понастоящем не мога да сформирам правителство", каза Андершон на пресконференция, цитирана от БТА.

Левоцентристкият блок спечели на изборите 176 парламентарни места, а десният блок - 173 места. Блокът е съставен от четири леви партии.