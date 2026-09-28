Арестуваните край британска база готвели атака с широки последици за US обектите по света

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Възможен сценарий е използването на автомобил, натоварен с експлозиви

Петимата мъже, арестувани край ключова американска база за стратегически бомбардировачи във Великобритания, може да са подготвяли сложна и координирана атака с потенциално сериозни последици за сигурността на американските военни обекти по света. Бивш американски разузнавач предупреди, че броят на заподозрените и използваните превозни средства сочат към възможна мащабна операция, докато британските власти проверяват и евентуална връзка с Иран.

Докато британската контратерористична полиция разследваше случая, след като задържа заподозрените близо до авиобаза „Феърфорд" в Глостършър, бивш служител на Пентагона заяви пред Fox News, че в крайна сметка президентът Доналд Тръмп ще реши какви да бъдат последствията, ако „следата действително води към Техеран".

Първоначално мъжете са били задържани по подозрение в нарушения на британския Закон за взривните вещества, а впоследствие са арестувани по обвинения, свързани с тероризъм във връзка с летището. „Феърфорд" е ключов център на американските военновъздушни сили и основната европейска база за американските стратегически бомбардировачи.

В неделя Тръмп заяви, че американските власти са наблюдавали заподозрените още преди задържането им.

„Ние ги разследвахме", каза Тръмп пред репортери в Чикаго. „Те са се готвели да нанесат големи щети на нашата база", добави държавният глава на САЩ.

„Може да е било Скотланд Ярд. Не знам. Работихме с много от тях. Наблюдавахме ги дълго време и ги заловихме", добави Тръмп.

Според Sky News британската контратерористична полиция проверява дали Иран има връзка с предполагаемия заговор за бомбена атака.

Бившият служител на Белия дом по време на първия мандат на Тръмп Морган Мърфи заяви, че британските власти ръководят разследването съвместно с американските правоохранителни и разузнавателни служби.

„Всеки телефон, банков запис и документ за наем ще бъде проверен от британското и американското разузнаване и ако следата води към Техеран, това ще бъде установено", каза Мърфи.

„Но тъй като изглежда, че мишена са били американски военнослужещи и бомбардировачи, разследващите от Военновъздушните сили в базата, ФБР в Лондон и американското разузнаване вероятно ще работят по случая", допълни той.

„Ако убедителни доказателства покажат, че Иран стои зад опит за атака срещу американски сили, президентът на САЩ в крайна сметка ще реши как Техеран ще плати за това", добави Мърфи.

Бившият служител на Агенцията за военно разузнаване Андрю Баджър заяви пред телевизията, че броят на заподозрените и превозните средства, свързани със случая, поражда възможност за сложна операция.

„Ще видим засилване на мерките за сигурност в цяла Европа, във Великобритания и по целия свят около всички американски военни обекти", каза той.

„Това е много сериозна заплаха и отново – фактът, че са замесени петима души и според различни информации три различни микробуса на мястото, може да означава, че това е била много сложна, внимателно координирана операция", добави Баджър.

„Това не изглежда просто като аматьорска атака на самотен извършител", каза той, като отбеляза стратегическото значение на „Феърфорд". „Там САЩ разполагат стратегическите си бомбардировачи за Европа, както и за останалата част от света", изясни той.

По думите му евентуална атака би представлявала заплаха не само за самата база, тъй като „би могла да има сериозни последици за сигурността и да нанесе щети в близкия район".

Баджър посочи като възможен сценарий използването на автомобил, натоварен с експлозиви.

„Те биха могли да опитат да използват автомобил с взривно устройство, при което първият микробус да бъде взривен пред главния вход, а след това другите микробуси да влязат и да се насочат към стратегическите бомбардировачи", каза той.

Британските власти все още не са обявили публично кого смятат за стоящ зад предполагаемия заговор, нито са посочили мотив. Междувременно обаче „Феърфорд" придоби още по-голямо стратегическо значение за американската армия заради войната с Иран.

По-рано британското правителство разреши на американските сили да използват базите „Феърфорд" и „Диего Гарсия" за ограничени отбранителни операции, включително за унищожаване на ирански ракети и пускови установки в самия им източник.

По-късно Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) предупреди, че всяка база, използвана за атаки срещу иранска територия, ще бъде считана за легитимна мишена.

„Всяка база, използвана за нанасяне на атаки срещу иранска територия, е легитимна мишена за нашите сили", заяви КСИР.

„Техеран предупреди Лондон през юли да не допуска американски бомбардировачи във „Феърфорд" и ако този заговор води към Иран, отговорът трябва да бъдат повече бомбардировачи, а не по-малко", каза Мърфи.

Местен общински съветник заяви пред Ройтерс, че наскоро е имало предупреждение за сигурността около „Феърфорд" и наблюдението в района е било засилено.

„Преди около шест седмици е имало конкретна заплаха от Иран срещу тази база. Тогава наблюдението в района беше засилено", каза той. Баджър обаче предупреди да не се приема предварително, че Иран стои зад случая, като посочи и други възможни заплахи.

„Това може да е Иран, който се опитва да получи стратегически лост в преговорите, но има и други възможни извършители", каза той.

„Русия например води кампания на действия в сивата зона или хибридни атаки в цяла Европа, а ислямските екстремисти също продължават да представляват значителна заплаха във Великобритания", добави той.

„Дали това е някакъв вид ответна реакция от страна на Иран, целяща да спечели влияние или да накара САЩ да платят цена за оттеглянето си от преговорите? Отново – не знаем със сигурност, но това е възможност", добави Баджър.

Той посочи и авиобазата „Уелфорд", голямо американско съоръжение за съхранение на боеприпаси, което основно подпомага операциите на „Феърфорд".

„RAF Welford всъщност е вторият по големина склад за оръжия и боеприпаси в Европа", каза Баджър, като отбеляза, че съоръжението, където САЩ съхраняват боеприпаси, „също би могло да бъде мишена".

„Други бази в Европа, включително европейски и американски партньори, вече са в състояние на повишена готовност. Но след тази атака смятам, че нивото на готовност ще бъде още по-високо. Ще има по-чести патрули за сигурност", каза още той.

Баджър допълни, че има информации, според които „Феърфорд" е била поставена в режим „Delta Alert" – най-високото ниво на тревога в системата за сигурност на военните бази.