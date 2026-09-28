Вулканичната пепел от Етна спря полетите в Катания за трети ден

Полетите от и до летището в италианския град Катания ще останат преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна.

Операторът на летището съобщи, че всички полети са отменени поне до 23:59 ч. българско време днес. На пътниците е препоръчано да проверят актуалния статус на полетите си с авиокомпаниите, преди да се отправят към летището.

Катания е петото по натовареност летище в Италия по брой обслужени пътници и е ключов въздушен център за Сицилия. Заради близостта си до Етна то често е засегнато от активността на вулкана.

Етна е най-високият и един от най-активните вулкани в Европа. Изригванията и отделянето на вулканична пепел могат да създадат сериозен риск за авиацията, тъй като частиците могат да повредят самолетните двигатели и да намалят видимостта.

През това лято активността на вулкана неведнъж доведе до нарушения във въздушния трафик и засегна хиляди пътници по време на натоварения туристически сезон, пише БТА.

Операторът на летището посочва, че ситуацията ще бъде следена и при промяна на условията ще бъдат публикувани нови актуализации.