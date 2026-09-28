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Саудитска Арабия планира да купи 48 изтребителя F-35 от САЩ

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F-35 КАДЪР: Ютуб/US Military Power

Саудитска Арабия планира да придобие 48 изтребителя F-35 от САЩ в сделка за около 24 млрд. долара. Потенциалното споразумение е част от по-широкото военно и икономическо сътрудничество между Вашингтон и Рияд и може да има отражение върху баланса на силите в Близкия изток, съобщава turkiyetoday.

Саудитското кралство от години проявява интерес към американския изтребител от пето поколение. На фона на напрежението в региона, включително между Израел и Иран и атаките на йеменските хути, Рияд търси начини да засили отбранителните си способности.

Според Държавния департамент на САЩ от 17 септември продажбата на F-35 би подкрепила американските външнополитически и национални интереси и би укрепила сигурността на важен партньор извън НАТО в района на Персийския залив. Пакетът включва обучение, резервни части и допълнителни системи.

В САЩ обаче има и критики към евентуалната сделка. Демократът от Илинойс Раджа Кришнамурти предупреди за възможни рискове, свързани с отношенията между Саудитска Арабия и Китай и достъпа до американски военни технологии.

Сделката има значение и за Израел. Американското законодателство изисква Вашингтон да гарантира, че Израел запазва качествено военно превъзходство спрямо останалите държави в региона. Затова евентуалната продажба на F-35 на Саудитска Арабия може да бъде съпроводена с допълнителни американски оръжейни доставки за Израел.

Развитието се следи и от Турция заради разговорите между Анкара и Рияд за военно сътрудничество и евентуално съвместно производство на турския изтребител от пето поколение KAAN.

За Саудитска Арабия изборът между американския F-35 и развитието на собствени или съвместни отбранителни проекти е свързан с по-широкия въпрос за бъдещата ѝ военна независимост.

Очаква се евентуалната сделка да бъде разглеждана не само от гледна точка на военните способности, които F-35 ще предоставят на Рияд, но и с оглед на регионалната сигурност, отношенията със САЩ и Израел и военното сътрудничество с други държави.

F-35 КАДЪР: Ютуб/US Military Power

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