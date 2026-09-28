Джордже Симион отхвърли кабинета, предложен от Мурешан в Румъния

Лидерът на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците" Джордже Симион официално обяви, че водената от него политическа сила няма да подкрепи правителството, предложено от номинирания за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан.

Той съобщи това във видеообръщение, публикувано в интернет, като допълни, че е определил екип за преговори с всички партии с цел съставяне на стабилно правителство.

„Скъпи румънци, през последните месеци върху нас беше оказан огромен натиск да предадем доверието, което ни гласувахте, и да гласуваме за марионетно правителство. Няма да участваме в комисиите или в пленарното заседание и няма да гласуваме за правителството на Мурешан – или за това, което евентуално би последвало, на Назаре (Александру Назаре, министър на финансите – бел. ред.) – защото това би означавало да предадем доверието, което ни гласувахте", заявява Симион в клипа.

Той допълва, че от АУР ще обсъдят с всички отговорни партии възможността за отстраняване на президента Никушор Дан, ако той не свика избори, както изисква Конституцията, пише БТА.

Номинираният за премиер Зигфрид Мурешан се ползва с подкрепата на Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния" и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Тези три партии обаче разполагат с общо 170 гласа, докато за одобрение на кабинета в парламента са необходими минимум 233 гласа.