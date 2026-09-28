ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проектирането на магистрала „Русе – Маказа“ може д...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23636905 www.24chasa.bg

Джордже Симион отхвърли кабинета, предложен от Мурешан в Румъния

1616
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Един от кандидатите на балотажа за президент - Джордже Симион Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Лидерът на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците" Джордже Симион официално обяви, че водената от него политическа сила няма да подкрепи правителството, предложено от номинирания за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан.

Той съобщи това във видеообръщение, публикувано в интернет, като допълни, че е определил екип за преговори с всички партии с цел съставяне на стабилно правителство.

„Скъпи румънци, през последните месеци върху нас беше оказан огромен натиск да предадем доверието, което ни гласувахте, и да гласуваме за марионетно правителство. Няма да участваме в комисиите или в пленарното заседание и няма да гласуваме за правителството на Мурешан – или за това, което евентуално би последвало, на Назаре (Александру Назаре, министър на финансите – бел. ред.) – защото това би означавало да предадем доверието, което ни гласувахте", заявява Симион в клипа.

Той допълва, че от АУР ще обсъдят с всички отговорни партии възможността за отстраняване на президента Никушор Дан, ако той не свика избори, както изисква Конституцията, пише БТА.

Номинираният за премиер Зигфрид Мурешан се ползва с подкрепата на Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния" и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Тези три партии обаче разполагат с общо 170 гласа, докато за одобрение на кабинета в парламента са необходими минимум 233 гласа.

Един от кандидатите на балотажа за президент - Джордже Симион

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино