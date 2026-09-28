Унгарският парламент свали имунитета на премиера Мадяр, разследват го за кражба

Унгарският парламент свали депутатския имунитет на премиера Петер Мадяр на специално заседание днес. Решението беше прието с 139 гласа „за", без нито един глас „против" или „въздържал се".

Самият Мадяр поиска имунитетът му да бъде свален, като заяви, че няма какво да крие и е готов да поеме отговорност за действията си и да сътрудничи на разследването.

Случаят е свързан с инцидент от юни 2024 г. в нощен клуб в Будапеща. Според прокуратурата Мадяр е взел телефона на мъж, който го е снимал, а по-късно е хвърлил телефона в Дунав. Заради случая срещу премиера е възобновено разследване по подозрение в кражба.

Мадяр отрича да е извършил престъпление. Той определя случилото се като провокация и твърди, че мъжът, който го е снимал, е действал по поръчка на предишното унгарско правителство.

Свалянето на имунитета позволява на прокуратурата да продължи наказателното производство срещу премиера. Самото решение на парламента не представлява установяване на вина.

Като депутат Мадяр се ползва с парламентарен имунитет, който ограничава възможността срещу него да бъдат предприемани определени процесуални действия без съгласието на парламента. През 2025 г., когато беше евродепутат, Европейският парламент отказа да свали имунитета му по същия случай.

Мадяр заяви, че случаят срещу него е политически мотивиран. След като прокуратурата поиска свалянето на имунитета му, той предложи и по принцип да бъде премахнат парламентарният имунитет при престъпления, преследвани по общ ред, съобщи БТА.

Решението на унгарския парламент отваря пътя за продължаване на разследването по случая с телефона, който се превърна в един от първите наказателноправни казуси, засягащи Мадяр след идването му на власт.