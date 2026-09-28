Филипините обвиниха китайски кораб в прикриване на местоположението му

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Филипинската брегова охрана обвини китайски изследователски кораб, че е подавал неверни данни за местоположението си, докато е пребивавал край островите Батанес, най-северната част на Филипините, намираща се в близост до Тайван, предаде Ройтерс.

Според властите дейностите на плавателния съд за отговаряли на извършване на неразрешени морски научни изследвания.

В изявление бреговата охрана посочи, че присъствието на кораб за изследване на морското дъно, който прикрива местонахождението си, докато поддържа позиция във водите между Филипините и Тайван, поражда "сериозни опасения за сигурността на подводната комуникационна инфраструктура на страната и за потенциална военна употреба на събраните данни".

Според бреговата охрана китайският изследователски кораб JIA HAI KE 7 е бил засечен на около 38 морски мили (малко над 70 км) северозападно от остров Итбаят на архипелага Батанес. Итбаят се намира на около 160 километра от Тайван.

Филипинските власти твърдят, че корабът е пренебрегнал многократни радиоповиквания да обясни намеренията си и да прекрати всякаква неразрешена дейност.

По данни на бреговата охрана плавателният съд е оставал на място и е поддържал позиция, вместо да следва постоянен курс, какъвто би бил характерен за мирно преминаване.

Властите също така заявиха, че корабът вероятно е излъчвал неверни данни чрез системата за автоматична идентификация. Според проследяващите данни той се е намирал край крайбрежието на Сямън в Югоизточен Китай, а същия ден е бил засечен и край Папуа Нова Гвинея.

По-късно се е появил северозападно от Итбаят, което според бреговата охрана е физически невъзможно за толкова кратък период от време.

Според филипинските власти маневрите на кораба са по-характерни за извършване на морски научни изследвания, отколкото за транзитно преминаване.

Бреговата охрана посочва, че корабът е изследователски съд с водоизместимост около 2000 тона и дължина 70 метра, предназначен за морски геоложки проучвания и способен да поддържа много прецизна позиция.

Водите край Батанес са от стратегическо значение, тъй като през тях преминават ключови подводни кабели, свързващи Филипините със Североизточна Азия и по-широкия Индо-тихоокеански регион.

Филипинската брегова охрана заяви, че ще продължи да наблюдава плавателния съд, предаде БТА.

Посолството на Китай в Манила не е отговорило незабавно на запитване за коментар.

Филипинските власти отбелязват още, че китайски учени от университета Цзинан вече са развили тезата, че островите Батанес принадлежат на Китай.