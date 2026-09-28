КМГ: След лидерската среща Си Дзинпин – Доналд Тръмп: Какъв е новият световен ред?

Официалната среща между президентите на двете световни суперсили – Китай и САЩ – Си Дзинпин и Доналд Тръмп вече приключи, въпреки че по програма имат още няколко съвместни събития.

Какви са изводите, които можем да направим относно новия световен ред и какви послания отправиха двамата лидери?

На първо място сме длъжни да отбележим, че Тръмп посрещна китайския си колега лично при кацането му, жест, който прави към малцина, като руският им колега Владимир Путин, например. Но с тази си постъпка, той показва, че ясно осъзнава какъв човек стои срещу него. Достоен. Някой, към когото изпитва страхопочитание, защото знае, че номерата му няма да минат. Равностоен... съперник? Със сигурност от американска страна гледат на двустранните отношения и като на вид съперничество, за разлика от Пекин.

И така стигаме до втората точка – темите, които бяха обсъдени. Както бе по предварителна информация, основните точки бяха свързани с междуличностните обмени, как трябва заедно да се стремят към помагане на установяване на мир по света, бъдещето на изкуствения интелект и др.

Си Дзинпин отново подчерта в речта си, че само заедно, само помагайки си взаимно двете държави, двата народа могат да постигнат още по-голям успех и да направят света справедлив и мирен. И използва сравнението със спортната борба, където рано или късно винаги едната страна е губеща. А не би трябвало. Винаги трябва да се спазва принципа „печеля-печелиш", за да може всички да са доволни.

Ако до тази година двустранните дипломатически, културни, търговски отношения, бяха стигнали критично ниско ниво, то днес сме свидетели на нещо ново. Пред очите ни виждаме как постепенно, крачка подир крачка нещата се променят – към по-добро. Според думите на китайския държавен глава през следващите 5 години 100 000 американски младежи ще имат възможността да се възползват от програми за културен и учебен обмен в Поднебесната империя. Не случайно през следващите няколко дни две панди – Пин Пин и Фу Шуан ще пристигнат в северноамериканската държава – като символ на приятелството.

Въпросът, по който и двамата президенти са единодушни, безспорно е – изкуственият интелект (ИИ). Те са категорични, че няма никаква опасност от него, дори напротив – ще направи ежедневието ни по-лесно.

Накрая Си Дзинпин посочи, че постигането на великото подмладяване на китайската нация и правенето на Америка отново велика, могат да вървят ръка за ръка и да напишат нова глава в историята, където няма място за конфронтация, тъй като лидерът е напълно уверен, че двата народа не искат да се изграждат стени, а да се строят мостове помежду им.

Пекин със сигурност ще си удържи на думата и ще направи всичко възможно крехките двустранни отношения да се закрепят. Както винаги – протяга ръка за сътрудничество. На този етап от Белия дом сякаш са склонни да я поемат. От едно сътрудничество само би могло да има полза. Като добър бизнесмен, навярно Тръмп си е дал сметка за това.

Новият световен дневен ред в никакъв случай не се очертава да бъде еднополюсен, а ролята на Китай ще става все по-голяма, като балансьор, подстрекател към мир и пристан на надежда за много народи.