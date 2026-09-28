Оланд обмисля завръщане в битката за президентския пост във Франция

Бившият френски президент от Социалистическата партия Франсоа Оланд може да реши да се кандидатира за президент на изборите през 2027 г., но само ако прецени, че има реален шанс да спечели. Това заяви, че самият той в интервю за италианския всекидневник „Република", предаде Ройтерс.

„Кандидатирането за президент не е решение, което трябва да се взема с лека ръка, още повече когато става дума за бивш държавен глава като мен", отбеляза Оланд в интервюто.

Той добави, че би обмислил кандидатурата си само при изключителни обстоятелства и само ако има реалистичен шанс да стигне до балотажа и в крайна сметка да спечели.

Седемдесет и двегодишният Оланд беше президент на Франция от 2012 до 2017 г.

Президентските избори във Франция ще бъдат произведени през пролетта на следващата година.

Френската крайнодясна лидерка Марин льо Пен запазва преднината си на първия тур на изборите, а съперникът ѝ от крайната левица Жан-Люк Меланшон заема второ място в повечето от разгледаните хипотези, показва проучване, публикувано преди две седмици.

Бившият премиер на Франция Едуар Филип е единственият десноцентристки кандидат, който изпреварва Меланшон в един от разгледаните варианти и е с равен резултат с него в друг. Във всички останали варианти другите кандидати получават по-нисък резултат от Меланшон, пише БТА.

„Франция през 2027 г. почти няма прилика с онази, която управлявах. Изправени сме пред един по-заплашителен, по-опасен и по-суров свят, както и пред европейски континент, превърнал се в мишена за сили като САЩ, Китай и Русия. Европа е изправена пред екзистенциална криза", заяви още бившият президент Оланд.