КМГ: Приятелството е ключа към всички останали форми на икономическо и културно взаимодействие

С тези думи българският вицепремиер Александър Пулев започна поздравителното си слово по повод националния празник на КНР, който бе отбелязан на специално тържество, организирано от посолството на Китай в София.

Приемът бе открит от Н.Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в България, която, в присъствието на вицепремиера на Република България Александър Пулев на заместник-председатели и депутати от Народното събрание на министри и зам.министри от българското правителство, на кметове и представители на съдебната власт, както и на дипломати и лидери на политически партии, изявени личности от културните и научни среди и много общественици, произнесе приветствено слово.

„Тази година отбелязваме 77 години от основаването на Нов Китай. През всички тези години, под ръководството на Китайската комунистическа партия, китайският народ обедини усилията си, преодоля множество трудности и сътвори две чудеса – бързо икономическо развитие и дългосрочна социална стабилност". Тя изрази искрената си благодарност към всички приятели на Китай от различни сфери, които оказват внимание и подкрепа за развитието на китайско-българските отношения. Посланик Дай Цинли припомни, че през настоящата година се навършват и други важни годишнини, сред които 105-годишнината от основаването на ККП, която, със своите над 100 милиона членове, днес е най-голямата управляваща партия в света, и под чието ръководство Китай не само преобрази страната, но и допринесе значително за световния икономически растеж и напредъка на човечеството. „Тази година маркира началото и на 15-ия петгодишен план на Китай, който не само очертава посоката на икономическото и социалното развитие на страната през следващите пет години, но и разкрива нови възможности пред всички държави, включително България.". Дипломатът посочи и конкретни данни: през първото полугодие китайската икономика отбеляза ръст от 4,7%, запазвайки сравнително висок темп на растеж. Тя продължава да демонстрира стабилност и устойчивост, като внася така необходимата предвидимост в световната икономика. Новите двигатели на растежа, сред които високотехнологичното производство, цифровата и интелигентната икономика и модерните услуги, показаха особено добри резултат". Н.Пр. припомни и друга важна годишнина - 55 години от възстановяването на законния статут на Китай в ООН. поддържането на световния мир и насърчаване на глобалното развитие. „На фона на дълбоките промени в света, епохата и хода на историята председателят Си Дзинпин представи важната концепция за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството, а впоследствие предложи четирите инициативи за глобално развитие, глобална сигурност, глобална цивилизация и глобално управление, които предлагат китайското решение за справяне с глобалните предизвикателства пред развитието, опазването на световния мир и сигурност, насърчаването на диалога и взаимното обогатяване между различните цивилизации и усъвършенстването на системата за глобално управление" посочи още китайският дипломат.

Специално място в словото си посланикът отдели и на 77-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и България – години, през които китайско-българското приятелство устоя на времето и продължава да се развива, като от началото на настоящата година контактите на високо равнище между двете страни стават все по-интензивни", подчерта Посланик Дай Цинли. „И Китай, и България имат силно желание да разширяват контактите и задълбочават сътрудничеството. „Дълбоко ценим изразеното от от български ръководители съчувствие във връзка с неотдавнашното бедствие, причинено от свлачища в района на граничния пункт Гиронг в Сидзан. Това е ярък пример за приятелството между нашите две страни" каза още посланикът и добави, че е убедена в бъдещото още по-ефективно развитие на българо-китайските отношения. По повод традиционния китайски празник Средата на есента дипломатът отправи пожелание за ще по-светло бъдеще на сътрудничеството и приятелството между Китай и България и между Китай и ЕС.

От своя страна българският вицепремиер Александър Пулев поздрави китайския народ по случай националния празник на страната, като подчерта, че тази година българите честват „двоен празник" - от една страна 77-тодишнината от създаването на КНР, и от друга – 77 години от установяване на двустранните българо-китайски отношения на сътрудничество и приятелство. Вицепремиерът бе категоричен, че приятелството е "ключ" към всички останали форми на икономическо и културно взаимодействие. „Имаме подкрепата на премиера Румен Радев, и това не е нова негова позиция", каза още Пулев и припомни посещението на Румен Радев, още като президент, през 2019 г. в Китай, когато, двамата с президента Си Дзинпин подписаха Споразумение за стратегическо партньорство. „Още тогава нашите отношения бяха издигнати на такова ниво. И сега, след известно прекъсване за един период от време, тези отношения имат пълната подкрепа на българския премиер и правителство за тяхното задълбочаване и постигане на нови хоризонти в тяхното развитие, което е и сред приоритетите на премиера", подчерта българският вицепремиер. Той припомни неотдавнашното си посещение в Пекин като ръководител на официалната правителствена делегация за участие в 19-та Сесия на смесената българо-китайска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, придружен от голяма бизнес-делегация и проведените срещи и разговори с високопоставени китайски представители. „Тези срещи и разговори потвърдиха нашите ангажименти за ускорено сътрудничество между България и Китай с основното послание: България е отворена за китайски инвестиции! Българо-китайските икономически отношения и инвестиции ще продължат да се развиват и задълбочават!, бе категоричен Пулев.

За принос в развитието на българо-китайските отношения специални награди от посланика на КНР получиха отличили се през годината личности, научни и културни дейци, общественици. Сред тях бе председателят на 51-то Народно събрание доц.Наталия Киселова, Директора на Националния исторически музей, ръководители и представители на Великотърновския университет, както и отличилите се участници в „Китайския езиков мост" български ученици и студенти.

Препълнената зала аплодира музикалните и танцови изпълнения на китайски студенти в България, както и на известни български артисти и музиканти, а в края на тържеството всички искаха да си направят снимки с хуманоидния робот на АgiBot, който танцуваше заедно с публиката.