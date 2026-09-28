ЕС определи пет приоритетни проекта за обща отбрана

Съветът на ЕС съобщи, че е определил първите пет проекта от общ интерес в областта на отбраната. Тези проекти ще обединят усилията на европейските държави за разработване на важни способности като дронове и системи за противодействие на дронове, морска отбрана, космически технологии, противовъздушна и противоракетна отбрана, както и защита на европейския източен фланг, се посочва в съобщението.

Новите съвместни проекти ще допринесат за развитието на военните способности на държавите от ЕС и са твърде големи или сложни, за да бъдат осъществени самостоятелно от отделните страни. Петте избрани проекта включват преодоляване на съществуващи пропуски във възможностите за производство на дронове, откриване на заплахи в морска среда и възпиране на противника, използване на спътници за ранно предупреждение за изстрелване на ракети, спътникови връзки, разузнаване, наблюдение, системи за прецизно позициониране и синхронизиране на времето. Предвижда се развитие на възможности за бързо извеждане в орбита на заместващи спътници при необходимост, пише БТА.

По проекта за свързана система на ЕС за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително ранно предупреждение, се предвижда съгласувано командване. В проекта за охраната на източните райони на ЕС са обхванати сухопътната, въздушната, морската и киберсферата, както и други области, с цел защита на територията и укрепване на отбранителната готовност.