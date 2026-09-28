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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23637111 www.24chasa.bg

Украински дронове повредиха железопътна инфраструктура в руската Брянска област

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Украински атаки с дронове са причинили щети по железопътна инфраструктура в граничната руска Брянска област. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украински дронове са атакували железопътна инфраструктура в руската Брянска област, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук, цитиран от „Ройтерс".

По думите му при три отделни атаки са били повредени железопътен мост и железопътни релси, а близо 30 вагона са дерайлирали.

При атаките няма пострадали, заяви Ковалчук в публикация в „Телеграм". Той уточни, че при една от атаките част от железопътния мост се е срутила, пише БТА.

„Ройтерс" отбелязва, че информацията не е могла да бъде потвърдена независимо

Украински атаки с дронове са причинили щети по железопътна инфраструктура в граничната руска Брянска област.

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