Украински дронове повредиха железопътна инфраструктура в руската Брянска област

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Украински дронове са атакували железопътна инфраструктура в руската Брянска област, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук, цитиран от „Ройтерс".

По думите му при три отделни атаки са били повредени железопътен мост и железопътни релси, а близо 30 вагона са дерайлирали.

При атаките няма пострадали, заяви Ковалчук в публикация в „Телеграм". Той уточни, че при една от атаките част от железопътния мост се е срутила, пише БТА.

„Ройтерс" отбелязва, че информацията не е могла да бъде потвърдена независимо